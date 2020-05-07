تقرير: إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان السبت

الخميس، 07 مايو 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

يعود زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان إلى إيطاليا يوم السبت المقبل على أن يدخل فترة عزل صحي لمدة أسبوعين قبل العودة للتدريبات.

وكان إبراهيموفيتش قد طلب من إدارة النادي في البداية تحديد تاريخا محددا لاستئناف النشاط قبل عودته، لكنه وافق على العودة هذا الأسبوع واستئناف التدريبات.

ويبدأ ميلان التدريبات الفردية اليوم الخميس بعد إجراء اختبار شامل للاعبين والموظفين.

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ويدخل إبراهيموفيتش في عزل صحي لمدة 14 يوما مثلما هو الحال لأي وافد وذلك بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن إبراهيموفيتش سيعود الجمعة أو السبت على أقصى تقدير.

وأوضح التقرير أن اللاعب بذلك سيكون مستعدا لخوض التدريبات من جديد يوم 24 من شهر مايو الجاري.

وخاض إبراهيموفيتش تدريباته في السويد بنادي هاماربي الذي اشترى حصة منه في نهائية العام الماضي.

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