رسميا - كلوزه ينضم للجهاز الفني لبايرن ميونيخ

الخميس، 07 مايو 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

ألمانيا كلوزه

انضم ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا الأسبق للجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ.

وتم إعلان تعيين كلوزه في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق البافاري.

وبتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني برصيد 55 نقطة من 25 جولة أقيمت.

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وأصدر الاتحاد الألماني قرارا باستئناف المسابقة من جديد يوم 16 مايو لتصبح أول مسابقة أوروبية تعود بعد توقف النشاط الكروي.

ويتبقى 9 جولات على ختام الموسم في الدوري الألماني ويتصدر بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة أمام يونيون برلين يوم الأحد 17 مايو.

ولعب ميروسلاف كلوزه لفريق بايرن ميونيخ في الفترة من 2007 وحتى 2011 قبل أن ينتقل إلى لاتسيو الإيطالي في أول تجربة احتراف خارجي.

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