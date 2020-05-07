رسميا - كلوزه ينضم للجهاز الفني لبايرن ميونيخ

انضم ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا الأسبق للجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ.

وتم إعلان تعيين كلوزه في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق البافاري.

وبتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني برصيد 55 نقطة من 25 جولة أقيمت.

وأصدر الاتحاد الألماني قرارا باستئناف المسابقة من جديد يوم 16 مايو لتصبح أول مسابقة أوروبية تعود بعد توقف النشاط الكروي.

رسميا🚨 تعيين الهداف التاريخي للماكينات الألمانية، ميروسلاف كلوزه مدربا مساعدا في الجهاز الفني لبايرن ميونيخ. pic.twitter.com/01TnybF9T6 — FilGoal (@FilGoal) May 7, 2020

ويتبقى 9 جولات على ختام الموسم في الدوري الألماني ويتصدر بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة أمام يونيون برلين يوم الأحد 17 مايو.

ولعب ميروسلاف كلوزه لفريق بايرن ميونيخ في الفترة من 2007 وحتى 2011 قبل أن ينتقل إلى لاتسيو الإيطالي في أول تجربة احتراف خارجي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

أجانب منسيون – ريكاردو مدرب الإسماعيلي السابق

أعظم 50 مهاجما متأخرا في تاريخ كرة القدم

هشام حنفي يحكي قصة غيابه عن لقاء القرن بسبب شجار مع جوزيه

أنا بيركامب (5) - مهندس الفراغات

مركز اضطراري – أحمد صديق.. تعويض أبو تريكة ضد شبيبة القبائل وهدية بركات

كلوب يحكي كواليس عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة