رئيس لجنة الحكام في فيفا: الاتحاد سيسمح بقاعدة الخمس تبديلات الجديدة

قال نيكولا ريتزولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن الاتحاد سيسمح بقاعدة الخمس تبديلات في المباريات المتبقية من الموسم للدوريات التي ستستأنف في الفترة المقبلة، بسبب عدد المباريات التي قد تقام في فترة زمنية قصيرة. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح ريتزولي قائلا: "أعتقد أن فيفا ينوي السماح بقاعدة الخمس تبديلات".

وأضاف "في مرحلة من الموسم ستكون هناك مباريات عديدة في فترة زمنية قصيرة ضمن درجة حرارة مرتفعة، يجب أن نأخذ خطوة للأمام لمساعدة الجميع".

ورد الحكم الذي أدار نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل على سؤال بخصوص مسؤولية الحكام واللاعبين والتباعد الاجتماعي في ظل تفشي الفيروس قائلا: "علينا أن نتصرف بطريقة مختلفة الآن، خاصة فيما يتضمن التباعد الاجتماعي لتجنب المخاطر".

وواصل "يتطلب منا الأمر كذلك خطوة ثقافية آمل أن يكون الجميع إيجابيا حيالها، نحن نعمل مع يويفا والدوريات الكبرى لكي نضع كودا للتصرفات".

وأتم "نأمل في تقليل المخاطر قدر الإمكان، عادة يوجد 4 أشخاص في غرفة تقنية الفيديو، لكن يمكن تقليص ذلك العدد إلى 3، جميعهم سيرتدون أقنعة واقية وقفازات".

رابطة الكرة الألمانية أعلنت في وقت سابق عودة الدوري الألماني يوم 16 من الشهر الجاري، كأول الدوريات الخمس الكبرى التي تعود مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

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