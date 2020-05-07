محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك..وزير الرياضة ورئيس الاتحاد يتحملان إصابة أي رياضي

الخميس، 07 مايو 2020 - 01:41

كتب : FilGoal

محمد عبد الواحد لاعب ليرس

كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة عن محاولاته لضم محمد محمود لصفوف الزمالك قبل أن يتدخل الأهلي ويحسم الصفقة.

وقال عبد الواحد في تصريحات لقناة الزمالك: "بالفعل حاولت ضم محمد محمود إلى الزمالك فهو لاعب جيد".

وكشف "لكن الأهلي تدخل وتحدث مع وكيله وحسم الصفقة قبل أن يتفاوض الزمالك رسميا".

أخبار متعلقة
سكاي: إلغاء اجتماع اتحاد الكرة الإيطالي بشأن استئناف النشاط اتحاد الكرة يرد على كاف بخصوص مصير النشاط الرياضي في مصر ماجد سامي: من سيتحمل المسؤولية الجنائية حال وفاة أحد عناصر كرة القدم إذا عاد النشاط الأهلي: 6 أسباب تجعل استئناف النشاط الرياضي ضرورة

وأوضح عبد الواحد "محمد محمود لاعب جيد لكنه يواجه سوء حظ كبير منذ انضمامه للأهلي وعانى من إصابتين بالرباط الصليبي".

وتابع المدرب العام لوادي دجلة "قبل أن ينضم للأهلي لعب معنا عامين ولم يصاب نهائيا، لكنه سوء حظ".

وبالحديث عن عودة الدوري شدد "قلت ذلك من قبل من يتحمل إصابة أي شخص بالمنظومة الرياضية".

واضاف "أحمل أشرف صبحي وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري بصفة منصبهما مسؤولية إصابة أي شخص بالمنظومة".

وتابع "كيف يعود الدوري في هذه الأجواء نحن في شهر مايو ولم نخض سوى نصف المسابقة".

وشدد عبد الواحد "ما يقال عن حاجة اللاعبين لثلاثة أسابيع فقط للتأهيل تخاريف مع احترامي لرؤية اتحاد الكرة".

وأوضح "لم نلعب منذ شهرين كاملين ولم يخض اللاعبون تدريباتهم منذ فترة بسبب الالتزام بالجلوس في المنزل".

وأتم تصريحاته "يحتاج اللاعبون لفترة من 6 إلى 8 أسابيع لاستعادة لياقتهم ويمكنكم التأكد من أي خبير في ذلك".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

صفقات سقطت سهوا - دينلسون.. حينما تنام في برشلونة وتستيقظ في بيتيس

أبطال في الجول - السيد نصير.. صاحب أول ذهبية أولمبية

فيديو في الجول – ماذا يعني "الكرة في مربع 7"؟

هدف لا ينسى - حين خالف عمرو فهيم أمر بركات فدخل التاريخ

في الدرجة الثالثة – محمود حسين 3 في 1.. مهندس وحكم ولاعب

اختفوا في ظروف غامضة - أحمد جلال.. ترك الأهلي بحثا عن فرصة ولم يعد

الأهلي الزمالك وادي دجلة محمد عبد الواحد محمد محمود
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك..وزير الرياضة ورئيس الاتحاد يتحملان إصابة أي رياضي 6 دقيقة | مصر
هاني زادة: الزمالك سيفوز بقضية كهربا.. وسنفعل مع النقاز مثل رزاق 33 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - نادي بني سويف يكرم محروس بـ "درع الرجولة" 41 دقيقة | مصر
بودربالة: المنتخب المغربي يحتاج أوناجم وبنشرقي.. وصلاح رفع رأس العرب ساعة | الدوري المصري
إصابة أول لاعب بالدوري الإماراتي بفيروس كورونا ساعة | آسيا
مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم نفاوض الإنتاج من أجل البدري.. وتحذير للاعبي الدوري ساعة | مصر
في الأدغال - محاولة غاندي للقضاء على التمييز العنصري في جنوب إفريقيا بكرة القدم ساعة | حكايات في الجول
خيمة في الجول - هادية حسني: تأهلت بالصدفة لأولمبياد بكين فحققت إنجازا.. ننتظر مصير طوكيو 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك