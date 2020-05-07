محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك..وزير الرياضة ورئيس الاتحاد يتحملان إصابة أي رياضي

كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة عن محاولاته لضم محمد محمود لصفوف الزمالك قبل أن يتدخل الأهلي ويحسم الصفقة.

وقال عبد الواحد في تصريحات لقناة الزمالك: "بالفعل حاولت ضم محمد محمود إلى الزمالك فهو لاعب جيد".

وكشف "لكن الأهلي تدخل وتحدث مع وكيله وحسم الصفقة قبل أن يتفاوض الزمالك رسميا".

وأوضح عبد الواحد "محمد محمود لاعب جيد لكنه يواجه سوء حظ كبير منذ انضمامه للأهلي وعانى من إصابتين بالرباط الصليبي".

وتابع المدرب العام لوادي دجلة "قبل أن ينضم للأهلي لعب معنا عامين ولم يصاب نهائيا، لكنه سوء حظ".

وبالحديث عن عودة الدوري شدد "قلت ذلك من قبل من يتحمل إصابة أي شخص بالمنظومة الرياضية".

واضاف "أحمل أشرف صبحي وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري بصفة منصبهما مسؤولية إصابة أي شخص بالمنظومة".

وتابع "كيف يعود الدوري في هذه الأجواء نحن في شهر مايو ولم نخض سوى نصف المسابقة".

وشدد عبد الواحد "ما يقال عن حاجة اللاعبين لثلاثة أسابيع فقط للتأهيل تخاريف مع احترامي لرؤية اتحاد الكرة".

وأوضح "لم نلعب منذ شهرين كاملين ولم يخض اللاعبون تدريباتهم منذ فترة بسبب الالتزام بالجلوس في المنزل".

وأتم تصريحاته "يحتاج اللاعبون لفترة من 6 إلى 8 أسابيع لاستعادة لياقتهم ويمكنكم التأكد من أي خبير في ذلك".

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