هاني زادة: الزمالك سيفوز بقضية كهربا.. وسنفعل مع النقاز مثل رزاق

الخميس، 07 مايو 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

اليوم الثاني من انتخابات الزمالك

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه سيفوز بالقضية التي رفعها ضد لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا".

وتحدث زادة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الزمالك سيفوز بقضية كهربا لأن عقد اللاعب موثق في اتحاد الكرة وحصل على مستحقاته".

وأكمل "الفكرة الآن إننا نريد على أكبر تعويض مادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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أما عن حمدي النقاز لاعب الفريق السابق قال زادة: "النقاز هرب من الزمالك بشكل استفزازي ما قام به ليس ما يفعله أي لاعب محترف".

وأردف "أتتذكرون رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق حصل على حكم ضد النادي بمليون و250 ألف دولار وحينما ذهبنا بأوراقنا للمحكمة الرياضية وأزلنا الغرامة بالكامل".

وواصل "موقف القضية سيتغير في المحكمة الرياضية، النقاز فاز بالجولة الأولى بطريقة حواة وليسوا هواة".

وأتم زادة "موقف الزمالك يجعلنا نفوز بالقضية واستعنا بخبير أجنبي مختص في تلك القضايا".

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الزمالك كهربا حمدي النقاز
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