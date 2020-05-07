هاني زادة: الزمالك سيفوز بقضية كهربا.. وسنفعل مع النقاز مثل رزاق

قال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه سيفوز بالقضية التي رفعها ضد لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا".

وتحدث زادة عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الزمالك سيفوز بقضية كهربا لأن عقد اللاعب موثق في اتحاد الكرة وحصل على مستحقاته".

وأكمل "الفكرة الآن إننا نريد على أكبر تعويض مادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

هاني زادة: موقف الزمالك في قضية كهربا هو الأقوى ولهذا السبب الزمالك الأقرب للفوز في القضية#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/y5LiMPwips — OnTime Sports (@ONsportEg) May 6, 2020

أما عن حمدي النقاز لاعب الفريق السابق قال زادة: "النقاز هرب من الزمالك بشكل استفزازي ما قام به ليس ما يفعله أي لاعب محترف".

وأردف "أتتذكرون رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك السابق حصل على حكم ضد النادي بمليون و250 ألف دولار وحينما ذهبنا بأوراقنا للمحكمة الرياضية وأزلنا الغرامة بالكامل".

وواصل "موقف القضية سيتغير في المحكمة الرياضية، النقاز فاز بالجولة الأولى بطريقة حواة وليسوا هواة".

وأتم زادة "موقف الزمالك يجعلنا نفوز بالقضية واستعنا بخبير أجنبي مختص في تلك القضايا".

هاني زادة يوضح كواليس هروب النقاز من الزمالك وكيف استطاع الحصول على الحكم الإبتدائي في الفترة الماضية #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/pQdTGUFfSQ — OnTime Sports (@ONsportEg) May 6, 2020

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