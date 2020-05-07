بودربالة: المنتخب المغربي يحتاج أوناجم وبنشرقي.. وصلاح رفع رأس العرب

أبدى عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية السابق إعجابه بما يقدمه الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بقميص الزمالك.

بو دربالة قال "سعيد جدا بمستوى بنشرقي وأوناجم، خاصة أن بنشرقي مر بظروف صعبة على مستوى الانتقالات سابقا، وأوناجم تشعر أنه تطور في مصر، والمنتخب المغربي يحتاج لاعبين بحجمها".

وأضاف عبر حديثه في قناة أون تايم سبورتس 2 "علاقتي طيبة بنجوم الكرة المصرية منذ وقت طويل، أبرزهم محمود الخطيب وحسن شحاتة ومحمد أبو تريكة وطاهر أبو زيد والعديد".

وعن محمد صلاح "جعل رأسنا مرفوعة، هو ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، فخورين به خاصة أنه من دولة عربية ومع ما يطلق عليه أنه رجل طيب وخلوق وشرف لنا تواجده ضمن الأفضل".

وردا على التقارير التي تربط صلاح بالرحيل عن ليفربول "طبيعي أن تكون مسألة رحيله صعبة جدا، هو يحقق نتائج مهمة مع ليفربول وفاز بلقب دوري الأبطال وأدى موسم طيب، لكن لا أعرف ما هو الأفضل لمستقبله".

وتحدث عن سبب خروج مصر والمغرب المبكر في كأس الأمم الإفريقية 2019: "قد تمتلك أقوى فريق في إفريقيا لكن بعض المباريات لديها الطابع الخاص، ومصر والمغرب لم يقدما المستوى المطلوب للوصول بعيدا في البطولة".

وواصل "المدير الفني هيرفي رينار لا يتحمل خروج المغرب من البطولة، هناك بعض اللقطات في المباراة أقصت المغرب من البطولة، خاصة أن منتخب المغرب أصبح ضمن الأبرز في القارة في السنوات الأخيرة".

وأتم عن انتقال المغربي حكيم زياش لصفوف تشيلسي "حان الوقت لزياش اللعب لفريق كبير وتقديم أداء كبير واتوقع انتقاله لريال مدريد أو برشلونة ".

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