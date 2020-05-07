إصابة أول لاعب بالدوري الإماراتي بفيروس كورونا

الخميس، 07 مايو 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد جمال - لاعب حتا بالدوري الإماراتي

أصيب محمد جمال لاعب نادي حتا بالدوري الإماراتي بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة البيان بإصابة لاعب فريق حتا بعد ظهور نتائج الفحوصات.

وأجرى محمد جمال فحوصات طبية أثبتت إيجابية عينة إصابته بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
بعد 100 يوم.. منتخب الإمارات ينفصل عن يوفانوفيتش صديقة ديبالا: حاولنا الرحيل من إيطاليا نحو الإمارات أو الأرجنتين بسبب تفشي كورونا فضل: الإمارات طلبت استضافة السوبر المصري 3 سنوات تعليق نشاط الكرة في الإمارات لمدة شهر

ويخضع جمال البالغ من العمر 30 عاما حاليا للعلاج في أحد مستشفيات الدولة بالإمارات.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن تأجيل عودة النشاط الكروي حتى أغسطس المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الإماراتي بعد التنسيق مع رابطة المحترفين على أن يتم تحديد آلية القرارات لاحقا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

اختفوا في ظروف غامضة - أحمد جلال

صفقات سقطت سهوا - دينلسون.. حينما تنام في برشلونة وتستيقظ في بيتيس

تقرير: الدوري الألماني لن يعود 15 مايو.. هذا أبكر موعد مقترح للاستئناف

فيديو في الجول – ماذا يعني "الكرة في مربع 7"؟

جيجز يعترف بفشله في تقليد ما فعله كلوب مع صلاح وماني

مقولات خالدة لـ صالح سليم: سيقولون عني زملكاوي.. ولا أساوي شيئا بدون الأهلي

الإمارات محمد جمال
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك..وزير الرياضة ورئيس الاتحاد يتحملان إصابة أي رياضي ساعة | مصر
هاني زادة: الزمالك سيفوز بقضية كهربا.. وسنفعل مع النقاز مثل رزاق 2 ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - نادي بني سويف يكرم محروس بـ "درع الرجولة" 2 ساعة | مصر
بودربالة: المنتخب المغربي يحتاج أوناجم وبنشرقي.. وصلاح رفع رأس العرب 3 ساعة | الدوري المصري
إصابة أول لاعب بالدوري الإماراتي بفيروس كورونا 3 ساعة | آسيا
مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم نفاوض الإنتاج من أجل البدري.. وتحذير للاعبي الدوري 3 ساعة | مصر
في الأدغال - محاولة غاندي للقضاء على التمييز العنصري في جنوب إفريقيا بكرة القدم 3 ساعة | حكايات في الجول
خيمة في الجول - هادية حسني: تأهلت بالصدفة لأولمبياد بكين فحققت إنجازا.. ننتظر مصير طوكيو 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 4 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك
قد ينال إعجابك