إصابة أول لاعب بالدوري الإماراتي بفيروس كورونا

أصيب محمد جمال لاعب نادي حتا بالدوري الإماراتي بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة البيان بإصابة لاعب فريق حتا بعد ظهور نتائج الفحوصات.

وأجرى محمد جمال فحوصات طبية أثبتت إيجابية عينة إصابته بفيروس كورونا.

ويخضع جمال البالغ من العمر 30 عاما حاليا للعلاج في أحد مستشفيات الدولة بالإمارات.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن تأجيل عودة النشاط الكروي حتى أغسطس المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الإماراتي بعد التنسيق مع رابطة المحترفين على أن يتم تحديد آلية القرارات لاحقا.

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