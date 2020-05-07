مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم نفاوض الإنتاج من أجل البدري.. وتحذير للاعبي الدوري

نفى مصدر مسؤول في الأهلي دخول ناديه في أي مفاوضات مع الإنتاج الحربي لضم مدافعه وقائد الفريق محمود البدري.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لم ندخل في مفاوضات مع الإنتاج الحربي لضم محمود البدري أو أي لاعب آخر من صفوف الفريق".

وواصل المصدر "محمود البدري خارج حساباتنا ولم يتم ذكر اسمه خلال اجتماعات الجهاز الفني مع لجنة التخطيط".

وأضاف "أحذر اللاعبين في الدوري من وجود بعض وكلاء اللاعبين يروجون لوجود مفاوضات من قبل الأهلي معهم لضم بعض اللاعبين وهذا الأمر عار تماما من الصحة".

وكان محمود البدري قال في وقت سابق: "الأهلي تفاوض معي في الموسم الماضي ولكن الأمور توقفت فجأة".

وأضاف "المفاوضات الحمراء تجددت مرة أخرى خلال الفترة الحالية ولكن عبر وكيل أعمالي".

وأفصح أيضا "علمت أن الأهلي استفسر من مختار مختار مدرب الفريق عن سلوكياتي خارج الملعب".

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