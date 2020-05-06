خيمة في الجول - هادية حسني: تأهلت بالصدفة لأولمبياد بكين فحققت إنجازا.. ننتظر مصير طوكيو

كشفت هادية حسني بطلة الريشة الطائرة المصرية عن تأهلها لأول مرة إلى دورة الألعاب الأولمبية في 2008 ببكين عن طريق الصدفة.

وحلت هادية ضيفة على خيمة في الجول عبر إنستجرام وقالت: "بدايتي مع اللعبة جاءت بالصدفة في عمر الـ14 عاما تقريبا".

وأوضحت "مارست السباحة والجمباز والاسكواش ولم أكن أعلم عن رياضة الريشة الطائرة لكن نصحني أحد المدربين بممارستها".

وتابعت "في 2008 كنت ثالث إفريقيا ويتأهل الأول فقط لكن بعد غياب الأولى والثانية تأهلت بالصدفة لأكون أول إفريقية وعربية تحقق ذلك".

وكشفت هادية "أقيمت المنافسات بنظام خروج المغلوب وتم حجز عودتي في نفس يوم المباراة لكن حققت الإنجاز وحققت الفوز الأول في تاريخ إفريقيا وكان إنجازا".

وأضافت البطلة المصرية "تأهلت بعد ذلك في أولمبياد لندن 2012 لكن لم يحالفني الحظ في تحقيق الفوز رغم أنها واحدة من أفضل البطولات في مسيرتي".

وبالحديث عن أولمبياد طوكيو كشفت "كان ينقصنا 4 منافسات فقط لتحديد المتأهلين، إذ تقام التصفيات بنظام تراكمي ويعتمد على الترتيب".

وأوضحت هادية "نحن كزوجي سيدات في المركز 35 عالميا ويجب أن نكون ضمن أول 50 لنتأهل وكنا قريبين من ذلك".

وتابعت "حتى الآن لم يقرر الاتحاد الدولي مصير التصفيات وموعد إقامتها في انتظار عودة النشاط أولا بعد فيروس كورونا".

وبالحديث عن عروض التجنيس كشفت "كان هناك مفاوضات ودية من قبل منتخب الجزائر لكن هذا المبدأ مرفوض بالنسبة لي تماما".

وأضافت "كان ذلك بعد مفاجأتهم أننا لا نحصل على مكافآت مادية بعد الفوز، فنحن نحصل على 15 جنيها بعد الفوز بالبطولات، لكن هناك مكافأة تقررت لنا من الوزارة".

وأتمت مازحة "أعتقد أنه لن يعرض ذلك عليّ بسبب علم الجميع مدى انتمائي إلى بلدي مصر".

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