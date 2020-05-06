قائد الإنتاج: الأهلي استفسر عني وهناك مفاوضات مع وكيلي

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

محمود البدري - حازم إمام - الإنتاج الحربي - الزمالك

كشف محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي عن حدوث مفاوضات بين وكيله وبين الأهلي من أجل الانضمام للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وقال البدري عبر قناة أون تايم سبورتس2: "الأهلي تفاوض معي في الموسم الماضي ولكن الأمور توقفت فجأة".

وأضاف "المفاوضات الحمراء تجددت مرة أخرى خلال الفترة الحالية ولكن عبر وكيل أعمالي".

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وواصل قائد الإنتاج "تعاقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم أحسم موقفي".

وأفصح أيضا "علمت أن الأهلي استفسر من مختار مختار مدرب الفريق عن سلوكياتي خارج الملعب".

وأكمل "كذلك علمت أن اسمي مطروح داخل نادي الزمالك ولكن لم يتواصل معي أو مع وكيلي أي مسؤول من النادي الأبيض".

واستمر في تصريحاته "أنا من ناشئي نادي الزمالك ولعبت للفريق الأول وعمري 18 عاما وإذا عدت للقلعة البيضاء سأكون من قائدي الفريق".

وأتم تصريحاته "إذا دخلت مفاوضات الأهلي والزمالك في مرحلة متقدمة مع الإنتاج الحربي سوف أجدد تعاقدي أولا ثم أختار الأنسب لي".

ويلعب البدري البالغ من العمر 28 عاما مع الإنتاج الحربي منذ عام 2013، ورحل خلال هذه الفترة لطلائع الجيش لمدة قصيرة قبل أن يعود مرة أخرى للإنتاج.

وانضم البدري للإنتاج الحربي قادما من شباب الزمالك في 2013.

ولعب هذا الموسم مع الإنتاج 10 مباريات في الدوري المصري.

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