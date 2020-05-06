خيمة في الجول – زيكا: هذا سبب فشل انتقالي لـ الأهلي والزمالك.. والنني يستحق الكثير

كشف محمد زيكا لاعب الداخلية عن سبب فشل انتقاله إلى الأهلي والزمالك حينما كان لاعبا في صفوف المقاولون قبل أن ينضم للإسماعيلي.

وتحدث زيكا عبر برنامج "خيمة في الجول" على "إنستجرام" اليوم الأربعاء قائلا: "جلست مع وائل رياض "شيتوس" وهادي خشبة واتفقنا على كل شيء".

وأكمل "عدت للمقاولون لأوقع على رغبة انتقالي للأهلي وأودع زملائي وهنا ظهر محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق".

وأضاف زيكا "تغيرت وجهتي سريعا للإسماعيلي لأنني رأيت أن فرصة احترافي عن طريقه ستكون أسهل من الأهلي لأنني كنت أخطط للاحتراف".

أما عن مفاوضات الزمالك قال: "اجتمعت بعمرو الجنايني في ذلك الوقت واتفقنا على كافة التفاصيل لكن بعد ذلك كان النادي يؤجل المفاوضات ولم أشعر بجدية".

وأردف "لذا انتقلت للإسماعيلي واستمررت مع الفريق لعامين".

سبب عدم نجاح تجربة الإسماعيلي

وعن سبب عدم نجاح تجربته مع الإسماعيلي قال: "للأسف الإسماعيلي يعاني من عدم استقرار إداري وفني ومادي وهو ما لم أعهده في المقاولون".

وأكمل "كنت أتعرض للحرب لأنني محسوب على محمد أبو السعود، ولاعبون آخرون يحاربون لأنهم محسوبون على عائلة آل عثمان".

وأضاف "حينما تولى أحمد حسام "ميدو" تدريب الإسماعيلي قال لي أريد بقائك معنا لكنني قلت له لا أرغب في الاستمرار هنا وأنت لن تستمر هنا كثيرا بسبب ما يحدث وبالفعل رحل بعد ستة أشهر".

عرض ريد بول سالزبورج

وبسؤاله عن سبب عدم إتمام انتقاله لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي قال: "تحدث معي وكيل مصري يعيش في النمسا عن رغبة النادي في ضمي".

وأكمل "لكن جاء العرض بعد يومين فقط من توقيعي للإسماعيلي".

وتابع "عرضت رد الأموال التي حصلت عليها وأكثر منها للانتقال ولكن الأمر كان صعبا للغاية لذا استمريت في الإسماعيلي".

انتقاد النني

وسبق لزيكا مزاملة محمد صلاح ومحمد النني في المقاولون في صفوف الناشئين وعن أكثر ما يميز صلح علق "تطور عقليا كثيرا عن صلاح الذي نعرفه من قبل".

وأكمل "أفضل شيء في الخارج هو العمل على تقوية نقاط قوة اللاعبين والعمل على اكتساب مهارات جديدة، نتذكر أن صلاح لم يكن جيدا في إنهاء الفرص والآن أصبح مميزا فيها".

أما عن الانتقادات الموجهة للنني في منتخب مصر رغم لعبه بشكل أساسي مع كل المدربين الذين تولوا مهمة تدريب الفراعنة قال زيكا: "لأن النني لا يقدم كرة ممتعة بل يؤدي المطلوب منه بالضبط من المدربين".

وواصل "الجمهور يحب اللاعب الذي يسجل الأهداف ويقدم لمحات جمالية لكن النني لا غنى عنه في منتخب مصر لدوره الهام داخل الملعب الذي لا يظهر عبر شاشات التلفاز".

"أحب الزمالك وحازم إمام"

أما عن مثله الأعلى قال زيكا: "حازم إمام أحبه كثيرا".

وبسؤاله عن أي ناد يشجع أجاب ضاحكا "أنا أشجع الداخلية" قبل أن يجيب "الكل يعرف أحب الزمالك".

وعن أصعب مدافع واجهه قال: "وائل جمعة وأحمد فتحي، لا يكلان ولا يملان تمر منهما يركضان خلفك ليحصلا على الكرة، لن يتركها أي منهما لك مهما حدث".

وعن لاعب تمنى مزاملته ومدرب يريد التدرب معه أجاب "عبد الله السعيد كان سيجعل مسيرتي تختلف كثيرا، عبد الله يجعل كل من حوله أفضل".

وأتم "أما المدرب فهو عماد النحاس فهو يقدم موسما رائعا مع المقاولون العرب وكل ما أسمعه عنه أنه مدرب مميز جدا".

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