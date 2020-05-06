بيلد: الدوري الألماني يستأنف 15 مايو

أبلغت رابطة الأندية الألمانية الأندية الـ 36 بالدرجة الأولى والثانية باستئناف الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية في 15 مايو.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فأن الجولة الـ 26 من الدوري الألماني ستنطلق يوم 15 مايو المقبل بمباراة فورتونا دسلدورف ضد بادربورن، وستحدد التفاصيل يوم غدا الخميس.

وعقدت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اجتماعا بالفيديو مع مسؤولي الولايات الـ 16 هناك، لتقرر بعد ذلك منح الضوء الأخضر لاستئناف النشاط وفقا للبروتوكول الصحي والاحترازي المحدد.

وسيضطر اللاعبون للدخول في حجر صحي لمدة أسبوع قبل استئناف النشاط.

وأبدت الحكومة الألمانية رضاها حول متابعة لعب كرة القدم وفقا لشروط صارمة بعد تسهيل الإغلاق.

وتعد ألمانيا واحدة من أنجح دول قارة أوروبا فيما يخص السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتخفيض معدل الحالات الجديدة لأقل من 1000 حالة يوميا لخامس يوم على التوالي.

رابطة الكرة الألمانية للمحترفين أعلنت خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس. وذلك في وقت سبق اجتماع الحكومة.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعبون في معسكرات تدريبية منفصلة على شكل حجر صحي مع عزل طاقم النادي بالكامل في ملاعب تدريبات النادي بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم لتقليل مخاطر نقل العدوى لمدة أسبوع أو أكثر.

قبل توقف مسابقة الدوري الألماني، كان بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، ومن خلفهما ريد بول لايبزيج صاحب الـ50 نقطة في المركز الثالث، ثم بروسيا مونشنجلادبخ رابعا برصيد 49 نقطة.

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