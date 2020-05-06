وكالة الأنباء الألمانية: الحكومة الألمانية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف الدوري

منحت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لاتحاد الكرة لعودة النشاط الكروي في الدولة بداية من النصف الثاني من شهر مايو. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية DPA.

وأشارت DPA إلى أن الكرة الآن في ملعب رابطة الدوري الألماني والاتحاد من أجل تقرير موعد العودة ما بين 15 مايو أو 22 من نفس الشهر.

وعقدت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اجتماعا بالفيديو مع مسؤولي الولايات ال16 هناك، لتقرر بعد ذلك منح الضوء الأخضر لاستئناف النشاط وفقا للبروتوكول الصحي والاحترازي المحدد.

وأشارت الوكالة الألمانية الرسمية إلى أن اللاعبون سيضطرون للدخول في حجر صحي لمدة أسبوع قبل استئناف النشاط.

وأبدت الحكومة الألمانية رضاها حول متابعة لعب كرة القدم وفقا لشروط صارمة بعد تسهيل الإغلاق.

وستعود المتاجر للعمل في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل، والمدارس في وقت لاحق خلال الشهر الجاري، كما أن المتاحف والكنائس وغيرها من المؤسسات والمصانع قد عادت للعمل مرة أخرى.

وتعد ألمانيا واحدة من أنجح دول قارة أوروبا فيما يخص السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتخفيض معدل الحالات الجديدة لأقل من 1000 حالة يوميا لخامس يوم على التوالي.

رابطة الكرة الألمانية للمحترفين أعلنت خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس. وذلك في وقت سبق اجتماع الحكومة.

ومن المتوقع أن يدخل اللاعبون في معسكرات تدريبية منفصلة على شكل حجر صحي مع عزل طاقم النادي بالكامل في ملاعب تدريبات النادي بعيدا عن أسرهم وأصدقائهم لتقليل مخاطر نقل العدوى لمدة أسبوع أو أكثر.

قبل توقف مسابقة الدوري الألماني، كان بايرن ميونيخ يتصدر الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، ومن خلفهما ريد بول لايبزيج صاحب الـ50 نقطة في المركز الثالث، ثم بروسيا مونشنجلادبخ رابعا برصيد 49 نقطة.

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