أديبايور ينفي تعليقاته حول صلاح وماني

نفى إيمانويل أديبايور لاعب أرسنال السابق وأسطورة الكرة التوجولية تصريحاته السلبية حول محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول المتوج بآخر نسختين من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أديبايور قال "كيف يمكن لماني أن يفوز بالجائزة؟ هو ليس لاعبا في إفريقيا، ليونيل ميسي لم يفز بجائزة فردية في أمريكا الجنوبية".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي يرمز لاتحاد الدول الإفريقية فكيف يفوز صلاح وماني بالجائزة؟ هذا سيناريو غير جيد، هذه الجائزة تعود للاعبين يلعبون داخل إفريقيا في بطولاتها".

ولكن أديبايور قام بنفي تلك التصريحات قائلا: "لفتت انتباهي تلك التصريحات، وأود أن أقول إنني لم أقل ذلك، ولم أقم بأي حوارات في الفترة الأخيرة".

وأتم "على الجميع الحذر من الأخبار الكاذبة".

يذكر أن أديبايور توج بالجائزة في عام 2008 حينما كان يلعب في صفوف أرسنال.

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