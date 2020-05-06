بسبب كورونا.. كاف يخطط لتخفيف شروط ترخيص المشاركة القارية

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 13:28

كتب : FilGoal

كاف

قالت تقارير مغربية إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يخطط لتخفيف شروط المشاركة القارية في بطولتي الأندية.

وقال موقع le360 المغربي إن لجنة التراخيص في كاف تعتزم إجراء ورشة عمل بتقنية الفيديو كونفرينس لمتابعة تراخيص الأندية الإفريقية، ومعايير اعتماد مشاركتها في دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وبحسب الموقع المغربي، فإنه من المرجح أن يتم الاتفاق على تحديد آلية خاصة بالمعيار المالي، بحيث لو حدث تعثر مالي لأي من الفرق المرشحة للمشاركة، لن تسحب رخصته وسيتم اعتماده، في ظل معاناة عدد من الأندية اقتصاديا بسبب تبعات توقف النشاط لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وأوضحت مصادر الموقع المغربي، أنه إذا كانت هناك قضايا أو قرارات صدرت في حق ناد ما من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو محكمة التحكيم الرياضي، بخصوص مستحقات اللاعبين أو المدربين، فسيتم تجميد الرخصة، ومنح الفريق المعني مهلة لتصويب وضعيته.

وفي سبتمبر الماضي، تلقى نادي الزمالك خطابا من كاف عن طريق اتحاد الكرة المصري، يخطره فيه بضرورة سداد المستحقات المتأخرة للاعبه السابق عبد الله سيسيه، وإلا فسيتم استبعاده من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في ذلك التوقيت، قبل أن يقوم النادي بتوفيق أوضاعه.

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