سكاي: أندية الدوري الإنجليزي تستهدف العودة للتدريبات منتصف مايو.. ومخاوف لدى 4 أطباء

الأربعاء، 06 مايو 2020 - 13:02

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

تستهدف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العودة مرة أخرى إلى التدريبات يوم 18 مايو المقبل، تمهيدا لاستئناف الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن الدوري الإنجليزي تقدم ببروتوكولات استئناف الموسم التي شددت على أن جميع اللاعبين والأطقم في الأندية ستخضع للفحوصات مرتين في الأسبوع قبل دخول ملعب التدريبات للتدرب في مجموعات صغيرة.

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي لتنظيم أسلوبها الخاص في الفحوصات عبر مراكز خاصة بعيدا عن الملاعب.

أخبار متعلقة
سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء ميرور: رابطة الدوري الإنجليزي تنفي مناقشة فكرة تقليص وقت المباريات رئيس رابطة اللاعبين المحترفين يطرح فكرة تقليل وقت المباريات قبل استئناف الدوري الإنجليزي

وشاركت أندية رابطة الدوري الـ20 في وضع الخطة، عن طريق ممثليها، بجانب بعض أطباء الأندية، إلا أن التقرير ألمح إلى أن 4 أطباء أبدوا اعتراضهم وقلقهم من البروتوكولات الموضوعة مشيرين إلى أنها غير كافية لاستئناف الموسم.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قدمت طلبها الشامل الذي يتضمن بروتوكولات تخص اللاعبين والمدربين من أجل العودة للتدريبات بمشاركة كافة الفرق، وطلبت من الأطباء الإبلاغ فورا عن أي شكوك أو ملاحظات.

منذ ذلك الطلب من الرابطة، تقدم 4 أطباء بعدد كبير من الأسئلة حول البروتوكولات التي ستتبع، وأبدوا تحفظهم عليها.

وستجيب الرابطة على تساؤلات الأطباء يوم الإثنين خلال اجتماع مناقشة استئناف المسابقة وذلك بعد يوم من مؤتمر رئيس الوزراء البريطاني للتعليق على تطورات قواعد الإغلاق في المملكة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

صفقات سقطت سهوا - دينلسون.. حينما تنام في برشلونة وتستيقظ في بيتيس

تقرير: الدوري الألماني لن يعود 15 مايو.. هذا أبكر موعد مقترح للاستئناف

فيديو في الجول – ماذا يعني "الكرة في مربع 7"؟

جيجز يعترف بفشله في تقليد ما فعله كلوب مع صلاح وماني

مقولات خالدة لـ صالح سليم: سيقولون عني زملكاوي.. ولا أساوي شيئا بدون الأهلي

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
"قد يتم إلغاء الموسم إن تم رفض مقترح اللعب على ملاعب محايدة" 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مركز اضطراري - أحمد حجازي "العالمي" مع ضياء السيد 54 دقيقة | المحترفون
أديبايور ينفي تعليقاته حول صلاح وماني ساعة | الدوري الإنجليزي
أجانب منسيون – حوار في الجول.. تسوبيل: حسام وإبراهيم حسن وضعا اشتراطات للاستمرار مع الأهلي وهذا الفارق بيننا ساعة | الدوري المصري
تركيا تعلن استئناف دوريها 12 يونيو.. و"نخطط لاستقبال نهائي دوري الأبطال في أغسطس" ساعة | أوروبا
أندية إسبانيا تستعد للعودة: ميسي وسواريز يخضعان للفحوصات وبنزيمة أول الحاضرين ساعة | أوروبا
بسبب كورونا.. كاف يخطط لتخفيف شروط ترخيص المشاركة القارية ساعة | إفريقيا
سكاي: أندية الدوري الإنجليزي تستهدف العودة للتدريبات منتصف مايو.. ومخاوف لدى 4 أطباء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي"
قد ينال إعجابك