سكاي: أندية الدوري الإنجليزي تستهدف العودة للتدريبات منتصف مايو.. ومخاوف لدى 4 أطباء

تستهدف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العودة مرة أخرى إلى التدريبات يوم 18 مايو المقبل، تمهيدا لاستئناف الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن الدوري الإنجليزي تقدم ببروتوكولات استئناف الموسم التي شددت على أن جميع اللاعبين والأطقم في الأندية ستخضع للفحوصات مرتين في الأسبوع قبل دخول ملعب التدريبات للتدرب في مجموعات صغيرة.

وتسعى رابطة الدوري الإنجليزي لتنظيم أسلوبها الخاص في الفحوصات عبر مراكز خاصة بعيدا عن الملاعب.

وشاركت أندية رابطة الدوري الـ20 في وضع الخطة، عن طريق ممثليها، بجانب بعض أطباء الأندية، إلا أن التقرير ألمح إلى أن 4 أطباء أبدوا اعتراضهم وقلقهم من البروتوكولات الموضوعة مشيرين إلى أنها غير كافية لاستئناف الموسم.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قدمت طلبها الشامل الذي يتضمن بروتوكولات تخص اللاعبين والمدربين من أجل العودة للتدريبات بمشاركة كافة الفرق، وطلبت من الأطباء الإبلاغ فورا عن أي شكوك أو ملاحظات.

منذ ذلك الطلب من الرابطة، تقدم 4 أطباء بعدد كبير من الأسئلة حول البروتوكولات التي ستتبع، وأبدوا تحفظهم عليها.

وستجيب الرابطة على تساؤلات الأطباء يوم الإثنين خلال اجتماع مناقشة استئناف المسابقة وذلك بعد يوم من مؤتمر رئيس الوزراء البريطاني للتعليق على تطورات قواعد الإغلاق في المملكة.

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