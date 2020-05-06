النجم الساحلي: الأهلي والزمالك لم يطلبا ضم كشريدة.. وهذا موقفنا من جيرالدو

قال قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي إن الأهلي والزمالك لم يدخلا في أي مفاوضات رسمية لضم وجدي كشريدة.

وأضاف في حديثه لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الأهلي والزمالك لم يطلبا كشريدة، لا توجد أي مفاوضات رسمية".

وعما أثير حول ضم النجم لجيرالدو لاعب الأهلي قال: "نحن الآن نمر بأزمة مالية ولا توجد موارد لدينا بسبب توقف النشاط الكروي بعد تفشي فيروس كورونا لذا لا نفكر في أي صفقات الآن".

أما عن تأخر تسديد مستحقات غرامة سليماني كوليبالي لاعب النجم الحالي والأهلي السابق أوضح قيس عاشور "ستنتهي الأزمة قريبا فور نهاية أزمة فيروس كورونا وكل شيء يسير بشكل ودي مع الأهلي".

وبسؤاله عن هل يساعد النجم الساحلي حمدي النقاز في أزمة حبسه من أجل إعادته للفريق أتم قيس عاشور حديثه "نحن نساعده لأنه أحد أبناء النادي منذ أن كان طفلا، والأمر لا علاقة له بضمه من عدمه".

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