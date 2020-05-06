رئيس المصري لـ في الجول: أخطرنا بتأجيل اجتماع الأندية مع الوزارة والاتحاد.. أوضحنا رؤيتنا

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن إخطارهم بتأجيل اجتماع الأندية مع وزارة الرياضة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لأخر الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض عقد اجتماع الثلاثاء من أجل مناقشة رؤية استئناف النشاط الكروي.

وقال حلبية لـ FilGoal.com: "رؤيتنا بوضع عودة المنافسة و النشاط الكروى أوضحناها فى خطابات رسمية لوزارة الرياضة و اتحاد الكرة".

وأضاف "بجانب الخطابات المجمعة للأندية مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندرى".

وشدد حلبية "لا نريد مضيعة للوقت و الحل هو إلغاء الدورى و إقامة دورى جديد بضوابط عديدة أهمها إنشاء رابطة أندية لإدارة المسابقة".

وكشف "الوضع المالى للنادى المصرى سيئ لا يوجد لدينا أى مورد مالى فى ظل توقف دعم محافظة بورسعيد والشركة الراعية".

وتابع "بالاضافة إلى عائد الفرع الإجتماعى و الاشتراكات، صرفنا مرتبات العاملين الاثنين بنسبة ١٠٠ ٪ و لكن من الشهر المقبل سنخفض الرواتب ٥٠ ٪ حتى نستطيع إستمرار صرف مستحقات الموظفين و العاملين".

وشدد حلبية "إذا أستأنف الدورى مرة أخرى إمكانيات النادى حاليا لا تستطيع إقامة معسكر و لو ليوم واحد".

وأوضح حلبية "لا مساس باستاد النادى المصرى، إذا شيد أكثر من ستاد داخل بورسعيد سيظل ستاد النادى المصرى هو ملعبنا وتاريخنا الذى نفتخر به".

وأتم "المطلوب من الجهات المسؤولة هو ترميم الاستاد أو بناء ستاد جديد فى نفس المكان و هو ما نعمل عليه منذ فترة".

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