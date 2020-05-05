تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي مع عبد الحفيظ

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة عن تفاصيل اجتماع اللجنة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحضور عضوا اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو.

وقال محسن صالح: "هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات جرت خلال الفترة الماضية لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والاكاديميات والتحضير للمرحلة القادمة والتي قد تشهد استئناف بطولة الدوري حال موافقة الحكومة على ذلك بما يضمن سلامة الجميع اولاً ويحمي الأندية من الخسائر المتنوعة".

وأضاف أن اللجنة اطمأنت من عبدالحفيظ اليوم على سير العمل وتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية في المنازل وفقًا لرؤية وخطة المدير الفني، وأشار إلى ان اللجنة ناقشت مع مدير الكرة كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات للعرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف توفير كل الدعم الذي يحتاجه الفريق وجهازه الفني في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانيات التي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي، وقال رئيس لجنة التخطيط من الملفات التي تمت مناقشتها اليوم ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية وتطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بما فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبين الذين ظهروا في القنوات الفضائية بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية.

وأشار محسن صالح إلى دعم اللجنة الكامل للجهاز الفني واللاعبين واستمرار الاجتماعات خلال الفترة القادمة والتواصل مع مدير الكرة بشأن العديد من الملفات وتوفير آليات النجاح لتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأعضاؤه".

وتطرق رئيس لجنة التخطيط الى الاجتماعات السابقة وقال إنها شهدت مناقشة التقارير المقدمة من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين والكابتن عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب والكابتن محمود صالح مدير إدارة المواهب وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الأكاديميات حول الفترة الماضية.

وأيضا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات سواء الفنية أو الإدارية أو البنية التحتية لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الأهلي ودعم مجلس الإدارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

إبراهيم حسن: عاشور ليس مشلولا لتطالبه إدارة الأهلي بالاعتزال

صُناع كرة القدم – أنا شريف حسن وهكذا تأتي ملايين الدولارات

سمير عثمان لـ في الجول: أبو تريكة وجمال حمزة أكثر من "يُمثلان"

إيفرا: رونالدو وافق على العودة لـ يونايتد في 2013

سالفادور كاباناس.. الرصاصة لا تزال في رأسي