فيديو في الجول – ماذا يقصد معلقي الراديو حين يقولون "الكورة في مربع 7"؟

تستمع إلى المباراة عبر أثير الإذاعة وتجد المعلق يقول "الكورة في مربع 7" لتندهش خاصة أن ذلك الوصف بدأ يقل مع مرور الوقت.

فما هي حكاية المربعات في كرة القدم وكيف بدأت الفكرة؟

ومن يستخدم ذلك الوصف حتى الآن؟

إليك كل ما تريد معرفته.

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