تقرير: الخسارة 7-3 أنهت فرص انتقال جيمس لـ أتليتكو مدريد

أثرت خسارة ريال مدريد بنتيجة 7-3 أمام أتليتكو مدريد في الصيف الماضي على انتقال الكولومبي جيمس رودريجيز لصفوف الروخيبلانكوس.

خيمس رودريجيز النادي : ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "آس" فأن جيمس كان قريبا من قطب العاصمة الإسبانية الثاني عقب انتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني.

فوز الروخيبلانكوس الساحق في الولايات المتحدة الأمريكية وديا أدى لرفض فلورنتينو بيريز رئيس الملكي رحيل النادي.

ورغم حديث خورخي مينديش وكيله عن انتقاله لمجاورة مواطنه سانتياجو أرياس في أتليتكو إلا أن صفقة لم تتم.

وبقى جيمس ضمن فريق زين الدين زيدان وخاض الموسم الجاري 13 مباراة فقط سجل خلالها هدفا وصنع 2.

وغاب الكولومبي البالغ 28 عاما عن 14 مباراة الموسم الجاري بسبب الإصابة في الركبة.

ويتبقى موسما وحيدا في عقد اللاعب، ويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميامي الأمريكي من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

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