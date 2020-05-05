ميلان يستأنف تدريباته الخميس

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

أنتي ريبيتش - ميلان

يستأنف نادي ميلان تدريباته يوم الخميس، إذ بدأ اللاعبون والموظفون حاليا الزيارات الطبية.

وكشفت قناة سكاي سبورتس أن زيارات ممثلي ميلان بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء للمركز الطبي وستستمر حتى الخميس.

وأوضح التقرير خضوع 7 إلى 8 لاعبين للاختبارات الطبية اليومية من أجل الاطمئنان بشأن فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
ميلان يقدم عرضا لـ ريال مدريد لضم يوفيتش تقرير: على الطريقة الفرنسية.. ميلان خارج أوروبا الموسم المقبل وصراع ناري على المقعد الأخير تقرير: أرسنال وميلان مهتمان بضم فقير تقارير: ميلان يعرض صفقة جديد على دوناروما حتى لا يرحل مجانا

وأضاف التقرير أنه من يوم الخميس المقبل سيسمح للاعبين الذين خضعوا للاختبارات الطبية استئناف التدريبات.

وسيتم تقسيم لاعبي ميلان على الملاعب الثلاثة المتاحة والعمل في البداية على اللياقة البدنية قبل التركيز على التدريبات الخططية.

ولم يعد حتى الآن زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي إلى إيطاليا لكن تقارير إيطالية كشف موافقة المهاجم السويدي على العودة خلال الأيام المقبلة رغم عدم تحديد موعدا لاستئناف مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يستمر الثنائي إبراهيموفيتش وكيسي في عزلة ذاتية لمدة أسبوعين فور عودتهما إلى إيطاليا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

أجانب منسيون.. حوار في الجول – ماكيدا: عودة مباراة الأهلي والمصري كانت أهم مما تحدث عنه جاريدو

سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء

حوار في الجول – لاعب منتخب غانا السابق يسترجع ذكرياته العديدة مع مصر ومونديال 2010

صفقات سقطت سهوا – أكويلاني إلى ليفربول ويوفنتوس.. موهبة رائعة أوقفتها الإصابات

بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال

ميلان استئناف التدريبات فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف لا ينسى - ركلة وائل فراج الخيالية على طريقة ريفالدو 27 دقيقة | تقرير في الجول
ميلان يستأنف تدريباته الخميس 35 دقيقة | أوروبا
نصري: سامباولي سمح لي بالشرب والذهاب إلى الديسكو 39 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس: لا جديد بشأن حالة ديبالا 42 دقيقة | أوروبا
إريكسن يتحدث عن معاناته مع العزل في إيطاليا.. الانتقال لإنتر وحزن جماهير توتنام من الحقيقة 50 دقيقة | أوروبا
لايف في الجول – دودو الجباس: هذا سبب فشل انتقالي إلى نيوكاسل.. وبيراميدز يستطيع اللحاق بالأهلي ساعة | الدوري المصري
استادات تشكر وزيري الرياضة والإسكان لدعمهما مشروع City Club ساعة | مصر
صُناع كرة القدم – أنا شريف حسن وهكذا تأتي ملايين الدولارات من صناعة التسويق الرقمي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها
قد ينال إعجابك