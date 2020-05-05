يوفنتوس: لا جديد بشأن حالة ديبالا

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

أصدر نادي يوفنتوس بيانا يؤكد فيه أن دانييل روجاني وبليس ماتويدي حالتهما الآن سلبية بالنسبة لتحليل فيروس كورونا بينما باولو ديبالا لا جديد في حالته ومازالت إيجابية.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وذهب عدد من لاعبي الفريق إلى ساحة التدريبات اليوم الثلاثاء لبدء الاختبارات بعد شهرين تقريبا من توقف النشاط.

وكشف النادي في بيانه أنه إجراءات مختلفة سيتم اتخاذها للالتزام بالإرشادات الحكومية بما في ذلك تنظيف وتعقيم جميع أسطح العمل وحافلة الفريق.

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وأوضح البيان أن اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا دخلوا جميعا في عزل ذاتي بعد إيجابية التحليل.

وينتظر ديبالا نتائج الاختبار النهائية بشأن حالته خاصة وأنه أصبح لا يعاني من أي أعراض.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون بانتظام لكل المسحات والاختبارات اللازمة للتحقق من فيروس كورونا أو أي آثار جانبية محتملة.

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يوفنتوس ديبالا
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