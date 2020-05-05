إريكسن يتحدث عن معاناته مع العزل في إيطاليا.. الانتقال لإنتر وحزن جماهير توتنام من الحقيقة

تحدث كريستيان إريكسن لاعب إنتر عن معاناته فترة العزل الكلي في إيطاليا وعدم لمس كرة القدم لمدة وصلت إلى 7 أسابيع ولماذا انتقل إلى إنتر وحزنت جماهير توتنام من قوله للحقيقة.

انتقل إريكسن إلى إنتر في سوق الانتقالات الشتوية بيناير الماضي ولم يلعب الكثير من المباريات بسبب التوقف لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال إريكسن في تصريحات لصحيفة جيلاندز بوستن الدنماركية: "لم ألمس الكرة منذ 7 أسابيع وهذه أطول فترة في حياتي بدون كرة قدم وأفتقدها حقا".

وتابع "أركض بالقرب من الطابق السفلي لانتظار السيارات وحسبت المسافة وجدتها 35 مترا، لذلك عليّ أن استدير لأركض 35 مترا آخرين وهكذا".

ونظرا لانتقاله الحديث من توتنام، لم يكن لدى إريكسن منزل ليعيش فيه بعد ويعيش في مبنى النادي.

وأوضح إريكسن "فكرت في التحدث إلى روميلو لوكاكو أو أشلي يونج، لكن لديهما بالفعل عائلات للعناية بها، و14 يوما من النوم على الأريكة لأحد الأشخاص فترة طويلة جدا".

وتابع "انتهى بي الأمر بالبقاء في هيكل تدريب النادي مع طاه وخمسة موظفين ممن فضلوا الحجر الصحي لحماية أسرهم".

وعن كيفية قضاء وقته قال إريكسن: "أتعلم اللغة الإيطالية وبناء Lego ومشاهدة تطبيق نتفليكس".

وكشف "نتبع التدريبات التي يرسلها إلينا الجهاز الفني وخطط النظام الغذائي".

وعن التوقيع لإنتر كشف إريكسن "تبدو لي الخطوة الصحيحة، فالنادي كان حريصا جدا للتوقيع معي".

وتابع "هذا أمر مهم للاعب أن يكون مطلوب وهناك اهتمام به، هذا يعني أنهم سيفعلوا أي شيء لإحضاري".

وبالحديث عن غضب جماهير توتنام بسبب تصريحاته أوضح "قلت أن لدي فرصة أفضل للفوز بشيء ما في إنتر عن توتنام".

وشدد "هذه هي الحقيقة، هناك العديد من الفرق القوية في إنجلترا، وبالطبع سيكون هناك عدد من الغاضبين مني".

وأتم تصريحاته "لكن الغالبية هناك يتعاملون معي بشكل إيجابي، وأنا أحببت اللعب لهذا النادي ولدي ذكريات جميلة هناك".

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