استادات تشكر وزيري الرياضة والإسكان لدعمهما مشروع City Club

وجه مجلس إدارة شركة "استادات القابضة" الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشكرت الشركة الوزيرين لدعمهما الكبير لمشروع إنشاء سلسلة أندية City Club في ١٥ مدينة بمختلف محافظات مصر ومساندته للشركة في جميع مراحل إتمام المشروع.

وأكدت الشركة أن الدكتور أشرف صبحي والدكتور عاصم الجزار بذلا مجهودا كبيرا في سبيل دعم فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة وهدفها الذي يخدم الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، وفي إطار دعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات.

كما شددت الشركة على أنه منذ اللحظة الأولى لطرح الفكرة، ووزيرا الرياضة والإسكان يدعمانها بصورة كاملة، ولولا التعاون الكبير من كلا الوزارتين لم يكن للمشروع أن يخرج للنور ويتم الإعلان عن إطلاقه بشكل رسمي.

وقالت الشركة إن الوزيرين قدما دعما غير محدود ووفرا كل سبل النجاح من الوزارتين لفكرة سلسلة أندية سيتي كلوب وتحمسا لتنفيذها خاصة وأنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج لتلك الأندية بشدة وكخدمة مضافة إلى جانب جهود وزارتي الإسكان والرياضة في دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

واضطرت إدارة سلسلة أندية City Club مع الإقبال الضخم من جانب الجمهور تعديل قرارها السابق بقصر العضوية في المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500 عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو في جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التي حددتها للعضويات الأولى ، لإرضاء أكبر عدد يرغب في الحصول على العضوية.

وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذي يغطي 15 مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551 الذي تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين في الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.