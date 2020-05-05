إيبار في بيان رسمي: قلقون من التسبب في موجة جديدة من تفشي الفيروس

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 16:28

كتب : FilGoal

بيان إيبار

نشر نادي إيبار الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بيانا مشتركا مع لاعبيه عبروا من خلاله عن قلقهم إزاء استئناف الموسم الجاري والمساهمة في موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال نص بيان النادي الإسباني: "يقلقنا أنه إن فعلنا ما نحبه وهو ممارسة كرة القدم، قد نتعرض للعدوى وننقلها إلى أسرتنا وأصدقائنا".

وواصل "حتى أننا قد نساهم في موجة جديدة من تفشي الوباء بعواقب وخيمة تؤثر مجددا على الجميع".

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وتوقفت منافسات كرة القدم في إسبانيا منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس، وكان من المقرر أن تعود الأندية إلى تدريباتها خلال الأسبوع الجاري.

وكان من المقرر انطلاق التدريبات بمجرد أن يخضع جميع اللاعبين في الأندية لفحوصات فيروس كورونا، على أن تعود المباريات في شهر يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.

إيبار يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة بعد 27 جولة.

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 219 ألف شخص في إسبانيا كما قتل أكثر من 25 ألف حالة وتعافى منه أكثر من 123 ألف حالة.

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