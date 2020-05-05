تقرير: الاتفاق تم.. برشلونة سيحصل على لاوتارو

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

لاوتارو

قالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة توصل لاتفاق مع إنتر ميلان للحصول على اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في سوق الانتقالات المقبلة.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

برشلونة

وأشارت إلى أن الاتفاق بين الناديين يتضمن انتقال اللاعب البالغ عمره 22 عاما مقابل 57 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى لاعبين إثنين يحصل عليهما فريق نيراتزوري.

ورغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يقدر بـ94 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إنتر سيتخلى عن الأرجنتيني بقيمة أقل نظرا لأنه سيحصل على لاعبين من النادي الكاتالوني.

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وأوضحت تقارير في وقت سابق رغبة برشلونة الملحة في التعاقد مع لاوتارو، الذي تألق للموسم الثاني على التوالي في الكالتشيو.

Diario Sport claim a deal of £56.9m plus two players in exchange has been agreed with Inter

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

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