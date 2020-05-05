نادي ألماني يعلن دخول كامل طاقمه في حجر صحي بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

الدوري الألماني

أعلن نادي إرتسغيبيرغه آوه الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني عن دخول كافة أعضاء فريقه سواء لاعبين أو مدربين في حجر صحي بعد اكتشاف إصابة أحد أعضاء الفريق دون الكشف عن منصبه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال النادي في بيانه: "جميع أعضاء الفريق دخلوا في حجر صحي، وسنعزز من إجراءاتنا الاحترازية ونستمر في استشارة طبيب الفريق".

وأتم البيان: "كامل أعضاء الفريق سيخضعون لفحص طبي يوم الخميس".

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يأتي ذلك بعد يوم وحيد من إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين عن خضوع 1724 لاعبا في 36 ناديا بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.

وتوقفت منافسات الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 166 ألف شخص في ألمانيا.

وستجتمع رابطة الدوري الألماني مع مسؤوليين حكوميين خلال فترة قصيرة لحسم الموعد النهائي لعودة الدوري.

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