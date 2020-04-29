مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: جوميز لم يتحدث مع الإدارة عن أي لاعب

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، تحدث ديديه جوميز المدير الفني مع الإدارة حول رغبته عن رحيل أو استمرار أي لاعب.

وارتبط اسم عدد من لاعبي الإسماعيلي بالاستمرار والرحيل بناء على رغبة جوميز.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "لم يحدث أي حديث بين جوميز والإدارة بشأن مصير اللاعبين".

وأضاف "المدرب الفرنسي لم يقدم أي تقرير بشأن رؤيته حول اللاعبين وتقييمه لهم".

وتابع "جوميز ينتظر في الأساس معرفة مصير الدوري حتى يسارع بتقديم تقريره ويحدد احتياجاته".

وأتم تصريحاته "يواصل جوميز في الوقت الحالي متابعة اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تنفيذ تدريبات الحفاظ على اللياقة البدنية".

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