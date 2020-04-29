"لا شيء مستحيل" فابريجاس يكشف شفاء جدته من فيروس كورونا عن عمر الـ95

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

كشف سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو عن تغلب جدته على فيروس كورونا وشفائها رغم أنها تبلغ من العمر 95 عاما.

سيسك فابريجاس

النادي : موناكو

ولا تزال جائحة فيروس كورونا منتشرة في العالم أجمع إذ بلغ عدد المصابين 3 ملايين و170 ألفا و474 حالة.

وكتب فابريجاس عبر حسابه بتويتر "تغلبت جدتي على فيروس كورونا وعمرها 95 عاما".

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وشدد "جدتي بطلة خارقة بعد تغلبها على الفيروس".

وأضاف "لكن لن يكون أيا من هذا ممكنا دون مساعدة جميع الممرضين والأطباء الذين يغادرون الحياة في كل لحظة حتى نكون جميعا أفضل".

وتابع "ومن أجل نعيش حياة أفضل في هذه الأوقات الصعبة، شكرا للجميع على التضحية الكبيرة التي يقدمونها لهؤلاء المسنين".

وأتم كلماته "كل احترامنا لكم، ولا شيء مستحيل، شكرا".

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فيروس كورونا فابريجاس
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