محمد إبراهيم: كنا نستطيع المنافسة على لقب مونديال الشباب.. وانتقالي لمالاجا تعطل دون سبب

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم

يرى محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة أن الجيل الذي كان يلعب له في منتخب الشباب كان مؤهلا للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت عام 2011 في كولومبيا.

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

وقال محمد إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس: "هذا الجيل كان يضم محمد صلاح ومحمد النني وعمر جابر وأحمد الشناوي وأحمد حجازي وآخرين، ذهبنا إلى كولومبيا بطموحات كبيرة، والمنافسة على لقب كأس العالم".

وأضاف "الطبيعي كان تأهل هذا الجيل لنهائي كأس العالم، خسرنا مباراة الأرجنتين 1-2 بركلتي جزاء ضد عمر جابر ومحمد صلاح، وذلك بعد هجمتين مرتدتين".

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وتابع "إذا أعيدت مباراة الأرجنتين لحققنا الفوز بالثلاثة أو الأربعة، لقد أجبرنا منتخب الأرجنتين على الدفاع حتى آخر دقيقة".

وأشار "بعد أدائي الجيد في مونديال الشباب، تلقيت أكثر من عرض جيد للاحتراف الأوروبي، وكنت على وشك الانتقال إلى مالاجا، وبالفعل حصلت على التأشيرة وتوجهت للسفارة لإنهاء الإجراءات".

وواصل "إلا أن انتقالي إلى مالاجا تعطل فجأة دون سبب، وقبلها تلقيت عرضا من سيون السويسري".

وعن فشل تجربته مع ماريتيمو البرتغالي أتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته "عدت لأسباب عديدة، شعرت أنه (انضحك علي) وما اتفقت عليه غير منصوص عليه في التعاقد".

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