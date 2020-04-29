لايف في الجول- محمد إبراهيم يوضح الفارق بينه وبين صلاح.. وعرض مالاجا

تحدث محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة عن الفارق بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول، وما الذي احتاجه للاحتراف في أوروبا. وذلك عبر "لايف في الجول".

وصرح محمد إبراهيم: "الفارق بيني وبين محمد صلاح؟ الظروف ساعدته لأن المقاولون العرب وافق على احترافه مبكرا، في حين أن الزمالك كان يرفض العروض التي وصلتني".

وواصل "ثم عمل صلاح أكثر على نفسه وتطور حتى أصبح ما هو عليه الآن".

وأكمل "وصلتني عروض من مالاجا وسيون حينما كنت صغيرا، لكن الزمالك رفض تلك العروض".

وأتم "عرض مالاجا كان في وقت مميز للغاية بالنسبة للفريق".

محمد إبراهيم احترف في صيف 2014 في نادي ماريتيمو البرتغالي قبل أن يعود في يناير 2015 إلى فريقه مرة أخرى.

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