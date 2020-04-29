لايف في الجول - محمد إبراهيم يتحدث عن اهتمام ريال مدريد بضمه وعمر جابر

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 17:25

كتب : أمير عبد الحليم

محمد إبراهيم - الزمالك - الجونة

علق محمد إبراهيم عن وجود وسيط أشار إلى اهتمام ريال مدريد بضمه هو وعمر جابر في عام 2011. وذلك عبر "لايف في الجول".

عمر جابر

النادي : بيراميدز

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

ريال مدريد

وصرح إبراهيم قائلا: "شركة تسويق تحدثت معي بالفعل أنا وعمر جابر عن رغبة ريال مدريد في قضاءنا لفترة معايشة هناك في 2011".

وأضاف "لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية".

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عمر جابر مدافع بيراميدز صرح لـFilGoal.com في وقت سابق إنه في مطلع عام 2011 أبلغه وكيل لاعبين باهتمام ريال مدريد بضمه ومحمد إبراهيم لصفوف النادي تحت 20 عاما.

وقتها قام الوكيل بعرض مقاطع فيديو للثنائي على شركة تسويق لاعبين إسبانية، والتي خاطبته بعد ذلك بوجود الرغبة. (طالع التفاصيل)

محمد إبراهيم صاحب الـ28 عاما شارك في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع المقاصة صنع خلالها هدفا.

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