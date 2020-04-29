اتحاد الكرة: خطاب الكاف بشأن مصير الدوري ليس مفاجأة.. والجمعية العمومية قد تقام بـ"الفيديو كونفرانس"

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 17:13

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - محمد هاني - الأهلي - السوبر المصري

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن اللجنة الخماسية التي يرأسها عمرو الجنايني جاهزة لكل الاحتمالات بشأن إمكانية استئناف بطولة الدوري.

صرح العطار عبر إذاعة الشباب والرياضة "جميع السيناريوهات الخاصة بعودة الدوري تم إعدادها منذ فترة، ولم نتفاجأ بخطاب الاتحاد الإفريقي بشأن الاستفسار عن إمكانية استكمال الموسم الجاري".

وأضاف "ننتظر موقف الدولة ووزارتي الصحة والشباب والرياضة قبل تحديد موعد استئناف التدريبات مرة أخرى، مثلما يحدث في كل دول العالم".

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في سياق آخر، قال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "اللجنة الخماسية مستمرة في أداء عملها حتى يوم 31 يوليو المقبل، والاتحاد الدولي لكرة القدم هو صاحب الحق في التمديد لها من عدمه وفقا للظروف والمتغيرات بشأن إمكانية إقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة".

وألمح وليد العطار "من الوارد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للتصويت على اللائحة بنظام الفيديو كونفرانس، ولكن لم نحسم الأمر حتى هذه اللحظة".

ونفى العطار في ختام تصريحاته تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق في مهام عمل اللجنة الخماسية، قائلا "أبو ريدة رئيس بمثابة رمز رياضي عالمي".

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