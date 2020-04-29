هاني رمزي: أهدرنا 34 هدفا أمام نيوزلندا في أولمبياد 2012

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

أوليمبياد 2012 - مصر

استعاد هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي ذكريات مسيرة الفريق في دورة الألعاب الأولمبية 2012، والتي أقيمت في لندن.

قال رمزي خلال استضافته عبر إذاعة أون سبورت "بدأنا المشوار بمواجهة البرازيل، قدمنا أداء سيئا للغاية في أول نصف ساعة، وتلقى مرمانا 3 أهداف".

وأضاف "كانت تواجهنا مشكلة أخرى، وهي أن محمد صلاح أصيب في ركبته خلال المران، وطالبنا طبيب بازل بعدم إشراكه، وبعدما تحسنت حالة صلاح، أوصى طبيب الفريق السويسري بعدم إشراك (محمد) أكثر من 30 دقيقة".

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وواصل "قلت لصلاح بين الشوطين (أنا محتاجك)، ووظفته باللعب كجناح يمين ثم التحرك كرأس حربة، وبالفعل قلصنا النتيجة إلى 2-3 وكنا قريبين من التعادل، وصفقت لنا الجماهير في المدرجات، مما منحنا دفعة قوية وتأهلنا للدور الثاني بعد الفوز على بيلاروسيا والتعادل مع نيوزلندا".

وأشار هاني رمزي "مباراة نيوزلندا كانت غريبة، لقد أهدرنا 34 هدفا من فرص مؤكدة".

وواصل في سياق متصل "من نقاط قوة صلاح التهديف إضافة إلى تميزه بالسرعة وصناعة الأهداف، فهو استغلال الفرص، وقادر أن يسجل 3 أهداف من 4 محاولات، مما كان سببا في لفته للأنظار في الأولمبياد".

كان هاني رمزي قد قاد منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد لندن 2012، قبل أن يودع المنتخب البطولة في ربع النهائي أمام اليابان.

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