وزير الرياضة الإيطالي: من الأسهل بكثير إنهاء الموسم على الفور

يبدو أن الدوري الإيطالي في نفس الطريق على خطى نظيره الفرنسي والهولندي بالإلغاء عقب تصريحات فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة في إيطاليا.

سبادافورا قال إنه "من السهل" إنهاء الموسم الكروي، محذرا من إمكانية عدم استكماله.

سبادافورا قال عبر فيسبوك: "يجب أن تكون عودة المسابقات تدريجيا، أنا لست شخص يتأثر باستطلاع الأراء، سيكون من الأسهل بكثير إنهاء الموسم على الفور والهيئة الطبية ستوافق".

وأضاف "الاستمرار في عالم كرة القدم هو أمر مهم للغاية بالنسبة لبلدنا، ولكن يجب علينا القيام بذلك بأمان. تذكروا عندما لم يتوقف الدوري الإيطالي؟ كم عدد الفرق التي دخلت في الحجر الصحي؟ قدم الاتحاد الإيطالي بروتوكولا ووُضع في الاعتبار".

وأكمل "نحن في نهاية أبريل، ولسنا متأكدين من كيفية تحوّر الفيروس وعلينا احترام القواعد، لذلك لا نعرف متى سيُستكمل الموسم".

وأردف "سوف نكتشف في وقت لاحق، عندما نتملك البيانات، البروتوكول يتطلب تكلفة عالية للغاية، فهل يتناسب هذا مع الدرجة الثانية؟".

وأتم "لقد عملنا على استئناف التدريبات بدءا من 18 مايو، لكن هذا لا يعني أن الدوري سيبدأ مرة أخرى".

وتوقف الدوري الإيطالي 18 مارس الماضي وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس كورونا.

وبدأت إيطاليا المرحلة الثانية من التعامل مع فيروس كورونا إذ فتحت الباب لممارسة الرياضات الفردية مثل التنس والجولف بدءا من 4 مايو على أن تبدأ تدريبات الفرق الجماعية في 18 مايو المقبل.

وعلق جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي على تصريحات الوزير قائلا: "قلنا دائما أننا نرغب في استئناف الدوري بمجرد استيفاء الشروط، والأفق الذي تقدمه الحكومة يسمح لنا بذلك".

وتابع "نحن مقتنعون بالطريق الذي سلكناه لأنه جاد ومسؤول، وهو الوحيد الذي يخدم المصلحة العامة للنظام والرياضة الإيطالية التي ستتضرر أيضا لأسباب عديدة، بسبب التخلي عن الدوري الإيطالي".

وأتم "وضعت لجنتنا الطبية والعلمية بروتوكولا صارما للغاية، كما فعلت جميع القطاعات الأخرى التي ترغب في العودة، لكننا مستعدون لدمجها وتعديلها من خلال تطبيق إرشادات اللجنة الأولمبية الإيطالية واتحاد الطب الرياضي الإيطالي كمرجع علمي لتنسيق كل شيء".

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