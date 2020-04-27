وزير الصحة الإسباني يثير الشكوك حول موعد عودة الدوري

رفض سالفادور إيلا وزير الصحة الإسباني منح أي ضمانات حول موعد محتمل لعودة الدوري الإسباني.

وقال إيلا خلال التحديثات الحكومية اليومية بسبب فيروس كورونا: "لا يمكنني القول إن كرة القدم ستُستأنف قبل الصيف. سيكون من غير الحكيم أن أقدم نظرة محددة لهذا الأمر الآن".

ويأتي ذلك رغم منح الفرق الإذن للعودة للتدريبات في مطلع مايو، مع ضرورة تطبيقهم لبروتوكولات الحكومة الإسبانية للوقاء من الفيروس الذي أصاب 226 ألف شخصا في إسبانيا.

ولكن، بحسب وزير الصحة، أصبح موعد تحديد المباريات أمرا بعيدا في الوقت الحالي رغم خروج تقارير تشير لاحتمالية عودة المسابقة في يوم 6 يونيو، أو بعده بأسبوع.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني قبل توقفه مطلع مارس الجاري بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بعد لعب 27 جولة من 38.

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