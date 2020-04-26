عمرو زكي لـ مصطفى محمد: لا تحترف عن طريق الإعارة

الأحد، 26 أبريل 2020 - 01:20

كتب : FilGoal

عمرو زكي - مصطفى محمد

وجه عمرو زكي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

عمرو زكي

النادي : مصر

الزمالك

وقال عمرو زكي: "أنصح مصطفى محمد بعد إعطاء كل شيء لـ الزمالك، عدم الاحتراف الأوروبي عن طريق الإعارة".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "بل أن يكون الاحتراف الأوروبي عن طريق البيع النهائي وليس الإعارة".

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وفسر "عندما يحترف اللاعب بنظام البيع يكون مستقرا ذهنيا، على عكس إذا كان يلعب وفي عقله أنه سيعود من جديد لـ مصر".

وتابع "أثناء احترافك على سبيل الإعارة، تحدث العديد من الاتصالات معك وترتبط بالانتقال لأكثر من فريق وعقلك يصبح مشتتا".

وتغنى عمرو زكي بـ مصطفى محمد قائلا: " مصطفى محمد عبر عن نفسه مع المنتخب والزمالك، لاعب جيد جدا جدا جدا ومكسب للكرة المصرية".

وأكمل "بعد فترة كبيرة جدا بدأنا نستشعر بوجود مهاجم في مصر، وأتمنى مصطفى محمد يكون أفضل مني وهو أمل مصر ".

مصطفى محمد صاحب الـ 22 عاما من أبناء الزمالك ونجح في الظهور مع الفريق الأول منذ عودته من الإعارة من طلائع الجيش.

وشارك مصطفى محمد في 24 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

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