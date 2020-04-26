فضل: ملف عودة الدوري جاهز.. ولا نعلم ماذا سيحدث غدا

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جاهزية ملف عودة الدوري المصري.

وقال فضل "لدينا ملف كامل لعودة الدوري بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الرياضة ووزير الصحة ورئيس الوزراء".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "جاهزون بملف التصور الكامل، جمعينا مسؤول عن ملفات مختلفة".

وأردف "هناك ملف خاص بلجنة المسابقات مع حسام الزناتي، وآخر اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان، وانتهينا من ملف لجنة المسابقات بالكامل"

وأكمل "جاهزون ووزير الرياضة لديه ملف عودة الدوري، لدينا اتجاه معين باتخاذ قرار جماعي مع الأندية، ننتظر موقف الصحة العامة، لأننا لا نعلم ماذا سيحدث غدا".

وأتم عن فكرة إلغاء الدوري "متمسكون بالأمل والقرارات تختلف من يوم لآخر، نعمل لصالح صناعة الرياضة المصرية".

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

هدف لا ينسى – ياااه ع العظمة.. يااه على العظمة يا ع الفكر يا عبد الحليم

مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مدة الإعداد قبل استئناف الدوري

كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

فوت 20 - ما هو الكيمستري والتحديات وأساليب التناغم

حجر صحي خارق في النصف الآخر من العالم