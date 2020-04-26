فضل: ملف عودة الدوري جاهز.. ولا نعلم ماذا سيحدث غدا

الأحد، 26 أبريل 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

محمد فضل

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جاهزية ملف عودة الدوري المصري.

وقال فضل "لدينا ملف كامل لعودة الدوري بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الرياضة ووزير الصحة ورئيس الوزراء".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "جاهزون بملف التصور الكامل، جمعينا مسؤول عن ملفات مختلفة".

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وأردف "هناك ملف خاص بلجنة المسابقات مع حسام الزناتي، وآخر اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان، وانتهينا من ملف لجنة المسابقات بالكامل"

وأكمل "جاهزون ووزير الرياضة لديه ملف عودة الدوري، لدينا اتجاه معين باتخاذ قرار جماعي مع الأندية، ننتظر موقف الصحة العامة، لأننا لا نعلم ماذا سيحدث غدا".

وأتم عن فكرة إلغاء الدوري "متمسكون بالأمل والقرارات تختلف من يوم لآخر، نعمل لصالح صناعة الرياضة المصرية".

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الدوري المصري محمد فضل
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