وكيله: فيفا لا يعترف بشرط الزمالك في عقد أحداد.. ولكن

السبت، 25 أبريل 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

أوضح محمد عزيز وكيل حميد أحداد، رؤية نادي الرجاء البيضاوي المغربي بشأن مشاركة اللاعب أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحداد معار من الزمالك إلى الرجاء لمدة موسم، مع وجود بند في العقد ينص على دفع النادي المغربي لمبلغ 200 ألف دولار لو أراد إشراك اللاعب أمام فريقه الأصلي.

وصرّح عزيز: "فيفا لا يعترف بالبند الموضوع في عقد إعارة أحداد".

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واستدرك في حديثه لـ أون تايم سبورتس 2: "لكن الرجاء لا يرغب الدخول في مشاكل أو خصام، ولن يقدم دعوة للاتحاد الدولي".

وأضاف: "سيتم الأمر بالتفاوض، ولو لم يتم التوصل إلى حل، فلن يشارك أحداد".

وأوضح عزيز: "الرجاء هو من يتكفل بالكامل براتب أحداد، الزمالك لا يدفع أي درهم".

وعن رغبة الرجاء في ضم اللاعب بشكل نهائي: "أحداد لاعب مهم ويسجل الأهداف، هو عنصر أساسي بالنسبة للمدرب جمال سلامي الذي كان من اكتشفه في الدفاع الحسني الجديدي، لكن حاليا لا مفاوضات بشأن أي شيء بسبب أزمة كورونا".

أحداد (25 عاما) انضم إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وشارك مع الأبيض في 23 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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