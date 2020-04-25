العجان: لا أفوّت مباراة للزمالك.. وأعود قريبا للدوري المصري

عبّر مؤيد العجان لاعب الوحدة السوري، عن احترامه وحبه الشديد لفريقه الأسبق الزمالك.

العجان لعب في صفوف الزمالك خلال موسم 2017\2018، إلا أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي عطّل مسيرته مع الفريق.

وصرّح العجان: "أفتخر بتمثيل الزمالك، ولا أزال على تواصل مع لاعبيه".

وواصل عبر أون تايم سبورتس 2: "بدأت مع الزمالك بشكل جيد، لكن الإصابة بالرباط الصليبي عطلتني، خصوصا أنني كنت ألعب في الزمالك على سبيل الإعارة وليس انتقالا نهائيا".

وأكمل: "تجربتي كانت ناجحة تحت قيادة نيبوشا، لكن إيهاب جلال امتلك فكرا مختلفا وارتأى أن يشارك لاعبين آخرين في مركزي، كلما شاركت معه كنا نحقق نتيجة جيدة، لكني كنت ألعب في نادٍ كبير وأحترم وجهة نظره تماما".

وأضاف: "لا أزال على علاقة بـ طارق حامد، ومحمود الونش، وجنش، وعبد الله جمعة، أتواصل معهم وأكن لهم حبا واحتراما كبيرين".

وكشف: "لا أفوّت مباراة للزمالك، كنت متواجدا في مصر أثناء مباراتي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، واحتفلت بشدة مع أصدقائي".

وأوضح: "كان من المفترض أن أقابل طارق حامد وقتها لكن حدثت ظروف تسببت في عودتي إلى سوريا".

وأكمل: "أفضل لاعب في الزمالك هذا الموسم هو طارق حامد، وكذلك فرجاني ساسي، وأشرف بنشرقي، ومصطفى محمد".

وذكر العجان أنه قريب من الدوري المصري: "كنت قريبا من الانضمام إلى الإسماعيلي الموسم الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل".

وواصل: "أريد الانتقال للدوري المصري حتى أجد طريق عودتي للزمالك".

وأتم: "أمتلك عرضين من الدوري المصري، وأنوي العودة للعب فيه بالموسم المقبل".

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