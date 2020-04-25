مصدر في الأهلي لـ في الجول: تحركنا للتعاقد مع أخصائي تأهيل إصابات بطلب من فايلر

السبت، 25 أبريل 2020 - 23:20

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - فايلر

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي طلب السويسري ريني فايلر مدرب الفريق، التعاقد مع أخصائي تأهيل إصابات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "فايلر يرغب في تواجد أخصائي تأهيل إصابات ضمن جهازه الفني".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي وافق على طلب فايلر وبدأ التحرك لتنفيذه بالفعل".

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وتابع "الأهلي بدأ مفاوضات مع عدد من المتخصصين في مجال تأهيل الإصابات على أن يستقر على أحدهم ويبدأ إجراءات التعاقد معه، تنفيذا لطلب فايلر".

وأشار "فايلر طلب ذلك لأنه ليس راضيا على طريقة تأهيل مصابي الفريق، والمدة التي يستغرقها كل لاعب للعودة للملاعب".

قبل توقف النشاط الكروي في مصر، فقد الأهلي جهود رمضان صبحي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي بسبب إصابات مختلفة.

وتولى السويسري فايلر تدريب الأهلي في بداية الموسم الحالي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع فايلر لتجديد تعاقده والإعلان الرسمي سيكون في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

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