مصدر في الأهلي لـ في الجول: تحركنا للتعاقد مع أخصائي تأهيل إصابات بطلب من فايلر

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي طلب السويسري ريني فايلر مدرب الفريق، التعاقد مع أخصائي تأهيل إصابات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "فايلر يرغب في تواجد أخصائي تأهيل إصابات ضمن جهازه الفني".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي وافق على طلب فايلر وبدأ التحرك لتنفيذه بالفعل".

وتابع "الأهلي بدأ مفاوضات مع عدد من المتخصصين في مجال تأهيل الإصابات على أن يستقر على أحدهم ويبدأ إجراءات التعاقد معه، تنفيذا لطلب فايلر".

وأشار "فايلر طلب ذلك لأنه ليس راضيا على طريقة تأهيل مصابي الفريق، والمدة التي يستغرقها كل لاعب للعودة للملاعب".

video:1

قبل توقف النشاط الكروي في مصر، فقد الأهلي جهود رمضان صبحي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي بسبب إصابات مختلفة.

وتولى السويسري فايلر تدريب الأهلي في بداية الموسم الحالي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مبدئي مع فايلر لتجديد تعاقده والإعلان الرسمي سيكون في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

هدف لا ينسى – ياااه ع العظمة.. يااه على العظمة يا ع الفكر يا عبد الحليم

مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مدة الإعداد قبل استئناف الدوري

كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير فورملا 1 بوفاته إلى الأبد

فوت 20 - ما هو الكيمستري والتحديات وأساليب التناغم

حجر صحي خارق في النصف الآخر من العالم