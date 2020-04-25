مدربه في المغرب: يجب على بنشرقي مغادرة الدوري المصري والانتقال إلى أوروبا

حث مصطفى حجي أسطورة كرة القدم المغربية الذي يشغل منصب مساعد المدير الفني لأسود الأطلس، مواطنه أشرف بنشرقي على مغادرة الزمالك والانتقال إلى أوروبا.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

موقع footmercato الفرنسي ذكر أن النجم المغربي يحظى باهتمام أوروبي واسع، وطرح أسماء عدة أندية، أبرزها: أولمبياكوس، ونيس، ومونبلييه، وستراسبورج، وستاندر دو لييج.

وهي الخطوة التي شجّع عليها حجي في تصريحاته لموقع Sport24 اليوناني، مشددا على ضرورة الانتقال إلى أوروبا في الحال.

وصرّح حجي: "بنشرقي لا يزال شابا ولديه قدر هائل من الجودة، يؤدي بشكل مميز في مصر، ولكن في رأيي عليه أن يرتقي إلى مستوى أعلى".

وأضاف: "عليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا".

وشدد: "لو أتيحت له فرصة اللعب في اليونان، فما المانع؟ سيساعد أولمبياكوس وسيؤدي جيدا".

وأكد: "سأرغب في رؤيته يلعب في أوروبا، يجيد اللعب على الجناحين وخلف المهاجم".

وواصل: "بنشرقي يتمتع بمهارة عالية، كما أنه هداف، لكن عليه الخروج من الدوري المصري، لو فعل ذلك بعد عام أو عامين ربما يكون الوقت قد تأخر".

وأتم: "عليه أن يواصل العمل الجاد، لقد تحدثت إليه ونصحته، إنه الوقت المناسب للرحيل والانتقال إلى نادٍ أوروبي كبير".

بنشرقي (25 عاما) يلعب في الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي، وقاده بالفعل للتتويج بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولا يمتلك بنشرقي سوى 8 مباريات دولية في رصيه مع منتخب المغرب، إذ اعتمد هيرفي رينار المدير الفني السابق لأسود الأطلس، على اللاعبين المحترفين في أوروبا بشكل أكبر.

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