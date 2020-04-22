حوار - الحضري: الأهلي صاحب الفضل عليّ.. وتمنيت الاحتراف في الهلال ولابد التفكير في الموسم الجديد

أجرى عصام الحضري حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق حوارا مع صحيفة الرياضية السعودية، تطرق فيه لألقابه وتجربته بقميص التعاون السعودي في 2018.

التجربة السعودية

الحضري تحدث عن تجربته الاحترافية الأولى في الدوري السعودي بقميص التعاون قائلا: "تجربة لا تُنسى، قضيت معهم أيام جميلة، والتعاون من الأندية المحترمة جداً ولم أشعر بغربة معهم، ولديه مجلس إدارة متميز برئاسة محمد القاسم وعاملوني كأني في بلدي تماماً.. أنا سعيد بتلك التجربة الرائعة".

وأكمل الحضري عن قوة الدوري السعودي "هو من الدوريات التي أعتز بها، ومن أميز الدوريات التي طبقت الاحتراف على أعلى مستوى، وبسبب ذلك الكرة السعودية تقدمت كثيراً، وهو الدوري الأفضل مع الدوري المصري على مستوى المنطقة".

وأضاف "الدوري السعودي مُشاهد عربياً ومعروف في مصر، ويتواجد فيه أندية قوية مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، كلهم يتنافسون على لقب البطولة، وهذا يعود إلى الإمكانيات التي تتمتع بها الفرق سواءً المادية أو البشرية".

وأكمل "قوة الدوري ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية في منافسة الفرق على اللقب، ونجد أن الفارق النقطي بين الفريق المتوج والوصيف لا يتجاوز النقطتين، كما حصل الموسم الماضي مع النصر والهلال".

أما عن الفريق الذي يحرص على متابعته " للأمانة عدد من الأندية، ولكن نادي الهلال احترمه جداً، ولدي صداقات شخصية مع عدد من لاعبيه مثل ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب وعبدالله المعيوف ومحمد الدعيع وسامي الجابر، إلى جانب متابعتي لهذا الفريق الكبير وهنأتهم بدوري أبطال آسيا 2019، وهو إنجاز يحسب للوطن العربي ككل".

🎙| عصام الحضري لـ«الرياضية»: •الهلال والأهلي مثل مدريد وبرشلونة • سامي أسطورة الكرة السعودية • الدعيع لم يحقق إنجازاتي • العويس الأميز.. والمعيوف مظلومhttps://t.co/I9GCTodt3v pic.twitter.com/AsPpHsTV8m — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) April 21, 2020

الهلال والأهلي مثل برشلونة وريال مدريد

إذا لم يلعب الحضري لأحد كبار الكرة السعودية؟ فكان رده "لا أتفق معك.. التعاون من الأندية الكبيرة، لا أخفيك تمنيت الاحتراف في الهلال، وليس هناك لاعب لا يحب الاحتراف فيه، والهلال والأهلي المصري أشبههم ببرشلونة وريال مدريد بالعمل المتواصل وتحقيق البطولات".

وعن رأيه في مستوى المصريين بالدوري السعودي "أعتقد أنهم قدموا مستويات مميزة جداً مع أنديتهم، وتأقلموا سريعاً مع الدوري الأقوى".

اختيارات سعودية

واختار الحضري أفضل حارس سعودي في الوقت الحالي "محمد العويس وهو غائب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، وعبدالله المعيوف الذي أرى أنه مظلوم إعلامياً حتى وهو يقدم أداءً قوياً مع فريقه الهلال خصوصاً في دوري أبطال آسيا الأخير، ويبقى محمد الدعيع أميز حراس المرمى السعوديين على الإطلاق".

وعن الأفضل بينه وبين الدعيع؟ "لست أنا من أسمي.. هناك خبراء ونقاد، وبالنسبة لي أخذت جائزة أفضل حارس في إفريقيا 3 مرات، وحققت كأس أمم إفريقيا 4 مرات ولم يسبقني عليها حارس آخر، ولا أتوقع أن حقق الدعيع مثل ما حققته، ويبقى حب الناس أهم لقب لي ولمحمد الدعيع".

كما اختار الحارس المصري أسطورة الكرة السعودية "بالنسبة لي سامي الجابر الأسطورة قياساً على إمكانياته وإنجازاته والعمل على صقل موهبته، وما حققه مع ناديه والمنتخب، رغم وجود أسماء مميزة مثل النجم الكبير ماجد عبدالله وسعيد العويران ومحمد الدعيع".

وعن علاقته بحسين عبد الغني "تربطني بحسين علاقة مميزة، وهو من اللاعبين النادرين.. تمنيت مشاركته في مونديال روسيا الأخير مع المنتخب السعودي، فهو صاحب مسيرة كبيرة ومسيرته الكروية على أعلى مستوى.. يشبهني كثيراً في صناعة تاريخ لنفسه".

مسيرته الكروية

واستدرك الحديث عن مسيرته الكروية " الحمدلله كرة القدم حققت لي الكثير رغم صعوبة المشوار، ولكني أفخر بما قدمته لبلدي من إنجازات ومساهمتي في التتويج بالألقاب القارية".

ومن النادي الأقرب له "كل الأندية التي لعبت لها قضيت فيها أيام جميلة، ولكل نادٍ مكانة خاصة في قلبي، ولكن يظل النادي الأهلي المصري صاحب الفضل علي وهو الذي قدمني للجماهير والشهرة".

وماذا فعل عقب الاعتزال "كنت مشغولاً بتلقي 5 دورات في أوروبا، واتخذت قراري بالاعتزال وعدم اللعب مرة أخرى، وفي هذا المقام دعني أقول نحن نعاني من العاطفة، الكثير يرضخون لتدخلات خارجية سواء إعلامي أو ناقد في إعلان اعتزالهم، وأقول للاعبين إذا لم تجد التقدير اللازم لعطائك، فلابد من اختيار الوقت المناسب للاعتزال والقرار للاعب فقط".

مستقبل كرة القدم

وأتم عن مستقبل كرة القدم الموسم الحالي "أتوقع عدم عودة الدوريات في العالم وليس في السعودية فقط، لأن عودة اللاعبين إلى التدريبات ستأخذ وقت طويل أقلها شهر، ومن وجهة نظري أرى إبقاء الوضع كما هو عليه، والتفكير في الموسم الجديد".

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