جونياس: لو استمررت مع دجلة لأنهيت الدوري خامسا.. وإمكانيات شيكابالا أعلى من صلاح

يؤمن تاكيس جونياس المدير الفني السابق لـ وادي دجلة، أنه كان قادرا على تحسين نتائج الفريق هذا الموسم لو لم يرحل عن تدريبه.

جونياس (48 عاما) حضر لتدريب دجلة في صيف 2018، ورحل عنه في فبراير 2020، بعد أن عجزت كرة القدم الجذابة التي يقدمها عن تحقيق نتائج إيجابية.

وصرّح جونياس خلال حلوله ضيفا على أون تايم سبورتس 2: "في الموسم الماضي كانت نتائجنا سيئة في الدور الأول، واستطعنا التقدم في الترتيب بالدور الثاني وأنهينا الدوري في المركز العاشر بفارق 3 نقاط عن السابع".

وأكمل: "هذا الموسم أيضا، لو لم أرحل عن وادي دجلة، كنت سأنهي الدوري في المركز الخامس".

وعن سبب بقائه في مصر كل هذه الفترة رغم انتهاء علاقته بـ وادي دجلة قبل أكثر من شهرين، أرجع جونياس الأمر إلى فيروس كورونا.

وصرّح المدرب اليوناني: "لم أرحل مباشرةً عن مصر لأني كنت أبحث عن وجهتي المقبلة، وعندما بدأت أزمة كورونا لم أتصور أن تكون بهذا الحجم، ثم ازداد الأمر سوءا وتوقفت رحلات الطيران".

وأكمل: "الآن أعرف أن البقاء في مصر كان أفضل لي، لأن في اليونان يوجد حظر تجول كامل طوال ساعات اليوم، أما في مصر فالحظر في ساعات محددة، ويمكننا الخروج للتمشية والتبضع".

وقارن جونياس تجربته بـ كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة الذي قاد فرقا صغيرة في السابق.

وقال جونياس: "حتى أحقق لقبا، أحتاج إلى تدريب فريق يتمتع لاعبوه بجودة أعلى. برشلونة على سبيل المثال تعاقد مع كيكي سيتيين بسبب ما قدمه مع لاس بالماس وريال بيتيس، لكنه لم يكن ليفوز معهما بالدوري أبدا. أما مع برشلونة، فيقدر على حصد اللقب".

وعند سؤاله عن أكثر اللاعبين المصريين تركا للبصمة في بلاده اليونان، لم يتردد جونياس في اختيار محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقال جونياس: "شيكابالا لاعب رائع، يمتلك إمكانيات هائلة، ربما تفوق إمكانيات محمد صلاح حتى".

وأتم حديثه: "لكنه لاعب غير محظوظ، لم يجد المدرب المناسب خلال مسيرته".

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