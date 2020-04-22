عمرو بركات: الأهلي ضغط عليّ للرحيل لـ سموحة.. ولم يكن لدي مشكلة مع البدري

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 01:00

كتب : FilGoal

عمرو بركات - محمد هاني - الأهلي - سموحة

أوضح عمرو بركات لاعب وسط الجونة الحالي عدم وجود مشاكل مع حسام البدري أثناء تواجده في الأهلي.

بركات قال عن انتقاله للجونة مطلع الموسم الجاري: "حسام غالي كان سببا أساسيا في انضمامي للفريق، في نادي الجونة نظام تشعر كأنك في أوروبا بطريقة احترافية وتلك الأجواء التي تساعدنا على العودة للمستوى".

ولماذا لم يظهر في الأهلي؟ "لم أحصل على فرصة في الأهلي وعندما حصلت على فرصة في البطولة العربية لم تسر الأمور بشكل جيد ولم أكن بمفردي فكان هناك أكثر من لاعب بنفس موقفي".

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وتابع عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد "فخور بتواجدي في الأهلي، كنت أتمنى أن أثبت نفسي بصورة أفضل واتمنى أن أحظى بالفرصة مرة أخرى، أريد إثبات نفسي ومن ثم أفكر في الخطوة المقبلة".

وردا على وجود مشكلة مع حسام البدري؟ "لم يكن هناك مشكلة مع حسام البدري من جانبي، وطلب مني أن انتظر فرصتي لكنني فضلت الرحيل بدلا من البقاء على الدكة".

وأكمل عن الرحيل معارا صوب سموحة "سموحة طلبني، وضغط الأهلي عليّ من أجل إتمام صفقة ياسر إبراهيم في الوقت الذي بدأت أشعر أنني أفضل من ذي قبل في التدريبات".

وأردف "أشعر أنني تسرعت لكن وضع الفريق حينها لم يكن يساعد على أن أقف على قدمي، خاصة مع تغييرت المدربين مع صراع الهبوط الموسم الماضي".

وأتم عن إمكانية العودة لمصر للمقاصة "أنا مستقر في الجونة حاليا، واتمنى لإيهاب جلال التوفيق في تجربته".

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