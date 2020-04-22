طارق سليمان: هناك من ينسب عملي لنفسه.. أنا من جعلت الشناوي وإكرامي الأفضل في مصر

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 00:59

كتب : FilGoal

طارق سليمان

أبدى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق حزنه الشديد ممن أسماه بأنه يحاول القفز على نتاج عمله ومجهوده مع الحارسين شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

قال سليمان خلال استضافته عبر قناة ten "بدأت عملي في الأهلي وسط أسوأ ظروف مرت على الكرة المصرية في التاريخ، ولن تتكرر، من توقف النشاط واللعب نهارا في رمضان بالجونة، وكان هناك توتر رهيب من جماهير الأهلي، وتوتر بين اللاعبين والجهاز الفني وسط هذه الأحداث".

وأضاف "هناك من ينسب عملي لنفسه وعندما أشاهده أو ينقل لي أحد ما يقوله، أضحك وأحزن".

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وتساءل مدرب الأهلي السابق "لا أعلم كيف ينسب لنفسه شيئا لم يتعب فيه؟ على أي أساس؟ كيف؟ أنا مندهش، أقصد مدربين لحراس المرمى، لدرجة أنه كان يعرض مقاطع فيديو لتدريبات الأهلي، ويقول إننا ننفذ برامجه".

وواصل "عملت مع شريف إكرامي 7 سنوات أساسيا في الأهلي ويلعب منتخب مصر، ومحمد الشناوي بعد 3 سنوات من العمل معي، خاض أول مباراة دولية في تاريخه أمام البرتغال، وقدم أداء مميزا يشعرك بأنه دولي منذ 5 سنوات وخاض 40 مباراة مع المنتخب".

واستطرد طارق سليمان "الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع المباريات من مقصورة الملعب، ويختار الأنسب والأفضل، وبالتأكيد له دور، لكن الدور الكبير لمدرب النادي، الذي يعمل منذ 8 سنوات ويختار وعندما يتعثر حارسه يساعده في تثبيت أقدامه ليكون حارس مرمى المنتخب أو أفضل حارس في مصر".

ولفت "شريف إكرامي بعد تصريحات مارتن يول وقع بقوة شديدة لدرجة تكسر ظهر الحارس ومدربه معًا، ولكن في الموسم التالي نال إكرامي جائزة الأفضل في مصر، وكان من بين أفضل 10 مرمى في تاريخ الدوري، وأقلهم استقبالا للأهداف".

وأتم تصريحاته "محمد الشناوي تعرض لهجوم شرس بعد الخروج من البطولة العربية في مصر، وتعرضت أيضا للانتقادات، وقيل حينها إن الأهلي يحتاج لحارس مرمى ثم عاد الشناوي وشارك في كأس العالم ويكون الأفضل في مصر، كيف تم ذلك؟ عملنا على تفاصيل صغيرة، وعملت على تطوير أمور عديدة منها شخصية حارس المرمى".

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