كريم يحيى: أفضل العودة لـ الأهلي دون النظر لفكرة المشاركة.. ولكن

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 00:37

كتب : FilGoal

كريم يحيى

قال كريم يحيى الظهير الأيمن للأهلي المعار لسموحة إنه يفضل العودة لنادية دون النظر لفكرة المشاركة الأساسية بشكل مستمر من عدمها.

وتحدث كريم يحيى لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أفضل العودة للأهلي بكل تأكيد دون النظر للمشاركة".

وواصل "أريد العودة للأهلي ولكن لم يتحدث معي أي شخص من الجهاز الفني حتى الآن".

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وتابع "رحيل أحمد فتحي خسارة للأهلي ولكن الأهلي دائما اعتاد على البحث عن البديل سريعا".

وأكمل "أنا سعيد بتجربتي مع سموحة لكنني أتمنى العودة للأهلي".

شارك كريم يحيى مع سموحة في 23 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف حتى الآن.

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