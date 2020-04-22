مدربه السابق: رحيل إكرامي؟ كان معرضا للاستغناء عنه نهاية كل موسم

طرح طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق تفسيرا لقرار شريف إكرامي بالرحيل عن جدران القلعة الحمراء بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

قال سليمان خلال استضافته عبر قناة ten "عملت مع شريف 8 أعوام، لقد صنع تاريخا كبيرا مع الأهلي، وكان أساسيا لفترة طويلة، وساهم بقوة في الفوز بالعديد من الألقاب، وحقق أرقاما قياسية".

واستدرك "لكن إكرامي لا يشارك منذ 3 سنوات إذا اعتبرنا أن الموسم الجاري انتهى، لقد تحدثت معه في الأمر، وأعلم أن خطوة رحيله قرار صعب، لأنه كان يتمنى الاعتزال بصفوف الأهلي".

وواصل "إذا استمر شريف إكرامي بنفس وضعه الحالي، لتم تجديد تعاقده سنة بسنة، وكان معرضا أن يتم توجيه الشكر له في نهاية أي موسم بحكم أنه لا يشارك أساسيا".

وشدد مدرب الأهلي السابق "شريف إكرامي شخصية مثقفة ويطبق الاحتراف بحذافيره، وقادر على الاستمرار في الملاعب حتى بلوغه 40 عاما، فهو الآن يبلغ 36 سنة، وبالتأكيد يتطلع للانضمام للمنتخب".

ووجه طارق سليمان رسالة لحارس الأهلي "إذا انتقل شريف إكرامي لبيراميدز، فإنه سيجد منافسة قوية من أحمد الشناوي، ومشاركته لن تكون سهلة، وهو ما يتطلب منه جهدا مضاعفا".

وأتم تصريحاته "هناك أمثلة عديدة لحراس المرمى الذين استمروا فترة طويلة، عصام الحضري كان انضمامه للمنتخب حالة ميئوس منها بعد جلوسه بديلا في ودية البرازيل لأحمد الشناوي، لكن بجهده وعطائه وتضحياته كان شريكا في صعود المنتخب لنهائي كأس الأمم 2017 والتأهل والمشاركة في كأس العالم".

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