أحمد عيد: اعتزلت بعدما حطمت الرقم القياسي لحسام حسن والخطيب

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أسباب اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.

وقال أحمد عيد عبر قناة الزمالك: "قررت الاعتزال وأنا لازلت قادر على لعب كرة القدم وهذا أفضل لي".

وأضاف "كذلك كنت أسعى وراء تحقيق رقم قياسي وهو التسجيل في 17 موسما متتاليا في الدوري المصري وفعلت ذلك".

وأتم تصريحاته "بهذا الرقم تخطيت حسام حسن ومحمود الخطيب وكل منهما سجل في 16 موسما متتالي، وأيضا حمدي نوح الذي سجل في 13 موسما متتالي في الدوري المصري".

واعتزل أحمد عيد عبد الملك الموسم الماضي ضمن صفوف فريق الجونة.

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